 

Ученые напечатали функциональные ткани головного мозга на 3D-принтере

12.02.2024, 9:10, Разное
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Как сообщает издание Cell Stem Cell, американские ученые, представляющие Университет штата Висконсин, напечатали на 3D-принтере живые ткани коры и полосатого тела головного мозга, которые будут задействованы в процессе изучения таких патологий, как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

В данном случае были задействованы специальные биочернила, состоящие из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, позволяющих напечатанным нейронам сформировать связи между собой.

Отмечается, что в процессе горизонтальной печати, в то время как обычно используется вертикальная, была создана непосредственно кора головного мозга и полосатое тело, играющее ключевую роль в регуляции движений, а также в процессах планирования, мотивации и вознаграждения.  


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