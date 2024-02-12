 

Ученые из РФ создали нейросеть для определения мошенников в чатах

12.02.2024, 8:25, Разное
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Российские специалисты из Кубанского государственного технического университета разработали искусственный интеллект, способный быстро выявлять сообщения от мошенников.

Программа создана на языке Python. Разработчик нейросети Олег Лейнвебер объяснил, что каждые 15 секунд ИИ анализирует текст на изображении, чтобы обнаружить наличие спама.

Если программа обнаруживает вредоносное сообщение, она мгновенно уведомляет владельца устройства, указывая категорию мошенничества.

Источники уточнили, что новый ИИ поддерживает операционные системы Linux и Microsoft Windows, но пока не работает на других устройствах.

Нейросеть обучена распознавать типичные примеры мошенничества, включая попытки кражи данных банковских карт и ложные предложения о работе.

Ожидается, что эта технология будет полезна для обычных пользователей и корпораций. Планируется выпуск специальных версий для образовательных и государственных учреждений.

Бета-версия программы будет доступна уже во втором квартале текущего года, а полноценный выпуск запланирован на 2026 год.

Некоторые эксперты также подчеркнули необходимость оптимизации программы, чтобы она не потребляла слишком много ресурсов компьютера. В целом, разработка считается перспективной.


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