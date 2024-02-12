 

В Беларуси разрабатывают вакцину от кариеса

12.02.2024, 8:05, Разное
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Как сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь, представители Белорусского государственного медицинского университета и Национальной академии наук ведут разработку вакцины от кариеса, причем достаточно успешно.

Главный внештатный стоматолог Минздрава Сергей Рубникович отмечает, что создаваемый препарат должен помешать микроорганизмам Streptococcus mutans прикрепиться к твердой ткани зуба и запустить патологический процесс, подчеркнув: «Именно эти мутанты стрептококка вырабатывают молочную кислоту, которая приводит к образованию зубного камня, разрушению эмали и появлению кариеса».

В ведомстве уточнили, что активная фаза разработки началась только в январе текущего года, в связи с чем информация о сроках появления даже первого прототипа пока отсутствует.


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