В Беларуси разрабатывают вакцину от кариеса

Как сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь, представители Белорусского государственного медицинского университета и Национальной академии наук ведут разработку вакцины от кариеса, причем достаточно успешно.

Главный внештатный стоматолог Минздрава Сергей Рубникович отмечает, что создаваемый препарат должен помешать микроорганизмам Streptococcus mutans прикрепиться к твердой ткани зуба и запустить патологический процесс, подчеркнув: «Именно эти мутанты стрептококка вырабатывают молочную кислоту, которая приводит к образованию зубного камня, разрушению эмали и появлению кариеса».

В ведомстве уточнили, что активная фаза разработки началась только в январе текущего года, в связи с чем информация о сроках появления даже первого прототипа пока отсутствует.