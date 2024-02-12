Бывший врач Белого дома – у Байдена «серьёзные проблемы» с умственным здоровьем

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Нашумевший доклад спецпрокурора Минюста США Роберта Хёра, который заключил, что у Джо Байдена «плохая память», лишь подтвердил то, что и так знали многие американцы, уверен член палаты представителей США и бывший врач Белого дома Ронни Джексон. Как заявил Джексон в интервью Fox News, Байден действительно столкнулся в когнитивном плане с серьёзными проблемами, которые уже становятся реальной угрозой нацбезопасности страны.



AP

Президент США Джо Байден действительно испытывает «серьёзные проблемы» со здоровьем, и многим это уже давно известно, подтвердил в интервью Fox член палаты представителей от штата Техас (Республиканская партия) Ронни Джексон, который ранее занимал должность врача Белого дома.

Как подчеркнул Джексон, опубликованный на этой неделе доклад спецпрокурора Роберта Хёра, который вёл дело о ненадлежащем обращении Байдена с секретной документацией и пришёл к выводу, что у нынешнего президента плохая память, «стал подтверждением того, что большинство из нас знали и так». «Я ещё с тех пор, как он был кандидатом в президенты, постоянно говорю, что он в когнитивном плане не годится быть нашим президентом, нашим главнокомандующим и главой нашего государства», — отметил конгрессмен.

По словам Джексона, который был врачом Белого дома при администрации Барака Обамы, когда Байден занимал пост вице-президента, он восемь лет наблюдал за состоянием нынешнего лидера и «между тем, что было тогда, и тем, что есть сейчас, просто колоссальная разница».

На сегодняшний день Байден окончательно потерял профпригодность — и это уже стало для Вашингтона вопросом нацбезопасности, заявил конгрессмен. «Ну, то есть, это всегда было вопросом нацбезопасности, но это такой вопрос, который с каждым днём становится всё более серьёзным», — добавил он.

Как напоминает Fox News, несмотря на то, что обеспокоенность по поводу умственных способностей президента с некоторых пор выражают повсюду, сам Байден в публичных выступлениях настаивает на том, что у него с памятью «всё в порядке», а на митингах в рамках предвыборной кампании заявляет сторонникам, что он «лучше всех в стране подходит на должность президента».