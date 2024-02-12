Мнение: О команде мечты… И вот эти собрались побеждать Россию?

На фото © Reuters — новое украинское военное командование во главе с Верховым главнокомандующим Владимиром Зеленским. Который разом поменял всю армейскую верхушку в надежде переломить неудачно складывающийся для Киева ход военной кампании на Восточном фронте. Прежние «задачи» — выйти на границы 1991 года, войти в #Крым, усадить Москву за стол переговоров для подписания Акта о капитуляции — забыты. Теперь верх амбиций — избежать поражения в «позиционной войне», где #Украина неизбежно проиграет более крупному и сильному сопернику.

Кого мы видим на фото? Прежде всего, самого Владимира Зеленского в центре. По левую руку от него — новый главком ВСУ Александр Сырский, «москаль» и «мясник». По правую — бывший теробороновец Анатолий Баргилевич, новый начальник Генштаба с чисто микроскопическим опытом именно штабной работы. Зато — участник АТО. На заднем плане, как и положено, глава Минобороны Рустем Умеров, переквалифицировавшийся в военспецы из управляющих госимуществом. Сразу после своего назначения он сыпал словами «диджитализация», «координация», «толерантность» и назвал приоритетом «формирование субъектности министерства».

Где-то там ещё на фото — новый командующий войсками территориальной обороны Украины Игорь Плахута, который участвовал в попытках зачистки Майдана-2014 и командовал силами ВВ во время разгона протестующих. Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ, сменщик Александра Сырского на этом посту, танкист Александр Павлюк тоже есть на фото. Два года назад он пообещал «рвать русских голыми руками» и публично посетовал, вслед за Владимиром Зеленским, что #Украина отказалась от ядерного оружия. Также известно, что он оборонял Мариуполь (дистанционно) и не преуспел в этом.

Ну и показательно сзади стоит глава СБУ Василий Малюк, тонко намекая всем собравшимся на толстые обстоятельства.

Наверное, нет смысла перечислять поименно всех «командувачей» и «главнокомандувачей» на этом фото. Главное, что Владимир #Зеленский верит: вот она — полюбовно, поштучно собранная им «команда мечты». Лояльная подконтрольная, подотчётная. Ну как с такой не победить?

А раньше, когда и оружие, и люди, и финансы были у Киева в достатке, что мешало?

Или — кто-то мешал?

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