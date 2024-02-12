Ажурные ткани и тотальный золотой лук: самые красивые трендовые новинки моды весны

Весной в моде будут самые различные красивые наряды, которые помогут подчеркнуть женственность и сделать создаваемый образ роскошным. В тренде будут оттенки металлик, ажурные и прозрачные ткани и многое другое. Что касается цвета, то самым настоящим трендом будет красный. Также популярными будут нейтральные тона и мягкие пастельные оттенки. Вот какие новинки моды будут в тренде этой весной.

Воротник-поло

Весной 2024 года большой популярностью будут пользоваться наряды с воротником-поло. Этот предмет одежды помогает добавить создаваемому образу нотку элегантности и при этом он выглядит непринужденно. Спортивный стиль сейчас на пике популярности.

Прозрачная белая ткань

Наряды белого цвета, выполненные из прозрачной ткани, станут модным трендом 2024 года.

Такая одежда помогает придать создаваемому образу яркость и свежесть. Это отличное решение для жаркого сезона.

Перья светлых тонов

Перья по-прежнему пользуются большой популярностью. Однако, в этом году настоящим трендом являются светлые оттенки.

Перья помогают выделиться и при этом сделать образ более изысканным. Это хорошее дополнение курток, платьев, рубашек.

Преувеличенные объемы

Одежда с преувеличенными объемами на плечах станет самым настоящим трендом весны 2024 года.

Такие наряды помогают придать создаваемому образу драматизм и особый стиль.

Минимализм

Стиль “тихая роскошь” и минимализм также будут пользоваться популярностью весной 2024 года. Чистые линии и нейтральные цвета помогают создать элегантный и вневременной образ.

Деним

Джинсовая ткань может быть одновременно шикарной и изысканной. Весной 2024 года в тренде будут платья, юбки, костюмы из денима. Такие наряды выглядят очень элегантно.

Оттенки металлик

Металлические тона остаются одним из главных трендов в весеннем сезоне. Мы увидим много одежды золотистого и серебристого цвета.

Ажурные ткани и сетки

Весной большой популярностью будут пользоваться ажурные ткани и сетка. Это поможет сделать образ более смелым и раскованным, но при этом элегантным.

Платья и рубашки с узлами

Это красивые и стильные наряды, которые помогут красиво подчеркнуть фигуру и стилизовать силуэт. Это хорошее решение для тех, кто хочет сделать акцент на своих изгибах.

Рукава-фонарики

Одежда с рукавами-фонариками снова в моде. Такие наряды помогаю придать создаваемому образу нотку романтизма. Можно выбрать эффектную блузу или роскошное платье с большими и воздушными рукавами.