«Мы на вершине абсурда» — но в Вашингтоне это никого не волнует

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Когда анализируешь растущий госдолг США и бездействие Белого дома в отношении миграционного кризиса, создаётся впечатление, что в Вашингтоне не осталось никого, кто бы действительно беспокоился об интересах США. Такое мнение высказал экс-кандидат в президенты США Перри Джонсон в интервью Стивену Гарднеру. Долг США растёт, политики обогащаются за счёт коррупции, а правительство продолжает поставлять деньги Украине, что, по мнению Джонсона, является «абсолютной глупостью».

Президент Джо Байден говорит, что главная причина, по которой Дональд Трамп представляет угрозу для страны, заключается в том, что если он вернётся к власти, то отменит все политические решения Байдена. Но разве не именно это сделал Джо Байден, отменив все решения Трампа, чтобы отомстить ему? И теперь он создаёт проблему за проблемой.

ПЕРРИ ДЖОНСОН, бизнесмен, экс-кандидат в президенты США: О, вы попали в точку. Всё именно так. И за отмену каких политических решений он переживает? Политики, позволяющей людям пересекать границу когда угодно? Политики, позволяющей людям, которые хотят торговать наркотиками, проникать в страну? Политики под названием «плевать, нам не нужны никакие правила, давайте просто позволим пересекать границу всем подряд»?

Я не верю, что среднестатистический американец считает разумным, чтобы миллионы нелегалов въезжали в страну по своему желанию только потому, что мы не хотим иметь границу. Это так абсурдно. А потом мы тратим деньги, чтобы содержать их и заботиться о них. Это вершина абсурда. Но именно это хочет сделать Байден, и он занимается всеми этими расходами.

Поймите, сейчас наш госдолг составляет 34 триллиона долларов. Когда я начинал свою предвыборную кампанию, я называл цифру 32 триллиона — и это было преувеличением, потому что тогда наш госдолг составлял всего 31,5 триллиона. Теперь же наш долг составляет 34 триллиона долларов. И впервые в истории мы тратим на проценты по долгу больше, чем на национальную оборону. Такая ситуация абсурдна и нежизнеспособна.

Комментарии на эту тему делали даже очень влиятельные игроки на сцене. Кажется, Джейми Даймон — а он, кстати, демократ — сказал, что, как только соотношение нашего госдолга к ВВП составит 130 процентов, у нас будут проблемы. Так вот, сейчас мы находимся около этой отметки. Мы сидим с экономикой в 27 триллионов долларов — кажется, 27,3 триллиона — и с госдолгом в 34 триллиона долларов, который продолжает расти. Он не останавливается, он растёт.

Я думаю, что на следующих выборах, которые пройдут после этих, вопросом номер один для всех станет наш государственный долг. Потому что мы не можем позволить себе поддерживать его на таком уровне. Мы платим проценты по этому долгу. Даже экономисты говорят, что наш долг бессмысленный. Это просто глупо. И это говорю не я. Нам приходится платить проценты по этому долгу.

Люди не будут одалживать нам деньги, пока мы не выплатим проценты по этому долгу. И люди не будут одалживать США деньги, если они думают, что мы их не вернём. Поэтому очевидно, что доверие ко всей нашей стране зависит от доверия к правительству США в плане погашения долга и выплаты процентов. Сейчас сумма, которую мы платим по процентам, просто заоблачная, и раньше она никогда не была на таком уровне.

Кстати, эта идея послать Украине 60 или 100 миллиардов без какой-либо подотчётности — просто глупость. Сколько из этих долларов на самом деле достанется олигархам? И тот факт, что они не хотят предоставить никакой отчёт по этим деньгам, меня пугает. Это заставляет меня задумываться: что за люди сидят у нас в Вашингтоне? Есть ли у нас вообще люди, которые действительно заинтересованы в интересах нашей страны? Есть ли там честные люди?

Часто задаёшься вопросом: как это возможно, что человек, получающий такую зарплату, как у них — около 176 тысяч долларов в год, — может накопить 100 миллионов долларов, если вся его работа заключается лишь в том, чтобы быть конгрессменом или сенатором? Для меня это удивительно. Неважно, насколько хорошо вы умеете экономить, — 100 миллионов долларов вам точно не накопить.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2024 года.