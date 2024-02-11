 

DT – Фарадж намекнул на то, что Западу нужно быть более открытым к переговорам с Россией

11.02.2024, 23:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Бывший британский евродепутат Найджел Фарадж предложил Великобритании выступить в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта, пишет The Daily Telegraph. При этом он намекнул на то, что Западу стоит быть более открытым для переговоров с Москвой.


AP

Бывший глава Партии независимости Соединённого Королевства, экс-депутат Европарламента и один из идеологов выхода Британии из ЕС Найджел Фарадж намекнул на то, что Западу нужно быть более открытым для переговоров с Владимиром Путиным, пишет The Daily Telegraph.

«Что меня шокировало на протяжении всего времени, так это абсолютное нежелание кого-либо подумать: а не следует ли нам вести хотя бы какую-то форму переговоров?» — заявил он в интервью GB News, комментируя интервью Путина Такеру Карлсону.

Фарадж также добавил, что «безжалостное настаивание» на продолжении украинского конфликта вызывает тревогу.

«Число погибших ужасает, а Украина не добивается никакого прогресса, — подчеркнул бывший евродепутат. — Нашей стране это не угрожает напрямую, поэтому мы могли бы попытаться стать посредником в мирном урегулировании. Возможно, оно провалится, но попытаться стоит».

Между тем бывший председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд назвал слова Фараджа «опасными, пораженческими и непатриотичными».

 


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