Мнение: О беде России… Внуки нацистов мстят внукам победителей?

Ну вот и всё стало на свои места.

По крайней мере, понятно, почему Германия так быстро сбросила с себя оковы послевоенного пацифизма, достала меч и теперь возглавляет новый Drang nach Osten Европы. Почему так напористо немецкий канцлер Олаф Шольц требует увеличения поставок оружия Украине. Почему так непреклонна бывшая прыгунья на батуте, министр иностранных Дел Анналена Бербок.

Память о прошлом стучит в их сердца.

Не успел затихнуть скандал вокруг «внука нациста» Олафа Шольца — тому всё же удалось отбрехаться, мол, дед был всего-навсего железнодорожником и «не виноват», что денно и нощно помогал перевозить эшелоны с живой силой и военной техникой Вермахта, — как полыхнуло снова.

Оказывается, дедушка Анналены Бербок был полковником вермахта и убеждённым поклонником Адольфа Гитлера, штудировавшим «Mein Kampf» (в РФ эта книга входит в перечень экстремистских материалов Минюста). Об этом сообщило авторитетное немецкое издание Bild, изучив рассекреченное досье. «Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма», — сделали вывод журналисты, опираясь на его служебную характеристику.

По их данным, полковник Kr.O. (расшифровывается как „военный офицер“) Вальдемар Бербок во время Второй мировой был инженером в подразделении, которое занималось ремонтом зенитных орудий. В его характеристике буквально говорится, что он был «убеждённым национал-социалистом», отличником курса политучёбы по трудам Адольфа Гитлера и «доказал верность национал-социализму».

Чтобы сгладить эту неловкость, немецкие архивисты заявили, что подобные фразы будто бы есть во всех послужных списках офицеров Рейха. Мол, это просто штамп о лояльности нацистскому режиму, альтернативой которой была смерть в «трудовом лагере». Но родившийся в 1913 году Вальдемар Бербок каким-то образом дослужился до полковника к 30 годам. А в 31 он был награждён «Железным крестом с мечами» за заслуги в военных действиях. Более правильное название — «Kriegsverdienstkreuz». Им награждали «за особую доблесть под вражеским огнём или за особые заслуги в ходе боевых действий». Иначе говоря дедушка Анналены Бербок не просто «чинил орудия» на Восточном фронте, но и проявил немалое мужество при этом. И все характеристики в его личном деле — не «просто так», а по заслугам. Помните этот диалог Ланселота с Генрихом, сыном бургомистра из «Убить дракона»:

— Нас, молодых, так учили, понимаете? Нас… так учили…

— Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником? -… Скотина.

Почему Вальдемар Бербок тоже оказался в числе первых учеников у нацистов?

Сейчас в немецком МИД неловко оправдываются. Мол, Анналена Бербок «не знала» о нацистском прошлом своего деда. Могло ли такое быть?

Говорят, что Вальдемар Бербок, как и миллионы других демобилизованных немцев, старался выбросить из головы все воспоминания о своём военном прошлом и «ничего не рассказывал» ни детям, ни внукам. С другой стороны, Анналена Бербок довольно много общалась с дедом, прожившим долгую послевоенную жизнь. Он скончался в 2016 году, перешагнув 100-летний рубеж. А в конце 1990-х всё же признался, что служил в Вермахте и сел за мемуары для потомков. Успел закончить свой труд и оформить его в виде небольшой семейной книги, начинающейся словами «Вам невероятно повезло, что вам не пришлось узнать на практике, что такое война».

Могла ли Анналена Бербок, любопытная и смышлёная девочка, не расспрашивать деда о прошлом? Судя по фрагментам её выступлений и по книге «Jetzt» («Сейчас»), не только могла, но и активно спрашивала. И её вопросы не остались без ответов. А те — использовались в политике. Например, Анналена Бербок упомянула военную историю своего деда в ходе выступления во Франкфурте-на-Одере в 2022 году, поведав о «чудовищных испытаниях, выпавших на его долю на этом самом месте». И не смогла сдержать слёз.

Была ли то дань обычной женской сентиментальности при воспоминаниях о любимом Großvater‘е, либо слеза скатилась по щеке в знак сострадания к его мытарствам — Бог весть. Но хорошо известно, что Анналена Бербок занимает «ястребиную» позицию по отношению к РФ, заходя в ней намного дальше других европейских «ястребов». Так, выражение «война с Россией» она использовала неоднократно и даже повторяла, несмотря на критику в Бундестаге. Справедливости ради, критикуют главу МИД ФРГ за такую воинственность — немногие. Ведь у большинства нынешних политиков дедушки тоже читали «Mein Kampf» и «разделяли идеи национал-социализма».

А теперь их потомками овладела идея реванша над победителями нацизма?

И помогают они Украине в том числе и в память вот об этом?

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