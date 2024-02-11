 

Стоматолог Раевская: зубную пасту с триклозаном лучше не покупать

11.02.2024, 21:15, Разное
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Стоматолог Юлия Раевская предупреждает об опасностях, связанных с содержанием триклозана в зубных пастах. Этот компонент, изначально использовавшийся как пестицид в США, стал широко применяться в бытовой химии в начале XXI века, включая зубные пасты.

Стоматолог Юлия Раевская предупреждает об опасностях, связанных с содержанием триклозана в зубных пастах. Этот компонент, изначально использовавшийся как пестицид в США, стал широко применяться в бытовой химии в начале XXI века, включая зубные пасты.

Триклозан, добавляемый в зубные пасты как антисептик для уничтожения вредоносных микроорганизмов, обладает агрессивным обеззараживающим действием. Однако его применение может привести к гибели не только патогенных, но и полезных микроорганизмов в ротовой полости, способствуя развитию дисбиоза.

Стоматологическая практика предлагает более безопасные альтернативы, такие как хлоргексидин, в качестве антисептиков для зубных паст.

Кроме того, специалист рекомендует быть осторожными с продуктами гигиены, содержащими парабены, которые могут накапливаться в организме человека.

Исследования также указывают на наличие в некоторых продуктах так называемого “мясного клея”, что подчеркивает важность внимательного выбора продуктов личной гигиены.


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