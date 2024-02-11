 

Незамеченный инсульт человек может перенести на ногах

11.02.2024, 20:07, Разное
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Инсульт, по словам невролога Ольги Голубинской, не всегда проявляется очевидными признаками, что может сделать его незаметным для пострадавшего. Главная причина заключается в разнообразии форм, которые может принимать это состояние.

Симптомы инсульта могут быть различными и не всегда соответствовать классическим представлениям. Головная боль, потеря сознания, расстройства речи и асимметрия лица – лишь некоторые из них. Однако, когда затрагиваются другие области мозга, как лобная или затылочная доля, симптомы могут проявиться более нетипичными способами, например, через проблемы со зрением.

Также важно учитывать, что масштаб кровоизлияния в мозге играет существенную роль. Иногда инсульт может быть настолько незаметным, что пострадавший человек не осознает происходящего, ощущая лишь легкую головную боль или утомляемость.

Невролог также подчеркивает, что эпилептические приступы могут быть указанием на инсульт, особенно если они проявляются необычными симптомами, не свойственными обычным судорогам.

Важно помнить, что любые внезапно возникающие неврологические симптомы должны быть восприняты серьезно и послужить поводом для незамедлительной консультации с врачом. Необходимо обращаться за помощью, даже если после возникновения симптомов кажется, что состояние улучшилось.

Инсульт, как отмечает эксперт, может иметь серьезные последствия, и его вовремя необходимо распознавать и лечить, даже если проявления кажутся неявными.


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