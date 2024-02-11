Мнение: Взрыв в Элисте

В Элисте прилетела очередная первая ласточка: неизвестный пронес в тамошний Центр Психологической помощи взрывное устройство и привел его в действие. Погиб он сам, несколько сотрудников Центра ранены и находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, “взрывник” вернулся с СВО и имел некий конфликт с сотрудниками ЦПП.

Надо полагать, речь как раз о месте, в котором, по указанию президента РФ, должны были оказывать психологическую помощь людям с ПТСР (из Калмыкии как раз весьма интенсивно гребли на СВО). И вот: легкий намек на то, что оказывать услуги людям с ПТСР после участия в боевых действиях – это вам не лобио кушать. Последствия могут быть самые непредсказуемые, а психотерапевт становится весьма опасной профессией. Люди с посттравматическим расстройством могут быть весьма обидчивы, гневливы и не вполне адекватны – что хорошо сочетается с их владением стреляющими, взрывающимися и колюще-режущими предметами.

То ли еще будет.