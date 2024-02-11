Мнение: Кто будет виноват в ДТП с роботом, рост производства авто и востребованность платных трасс

1. Российские власти постепенно готовят законодательство к массовому распространению беспилотных машин. В закон добавили важное разъяснение — кто конкретно будет отвечать, если робот устроит аварию на дороге (ссылка):



Согласно законопроекту Минтранса, при ДТП по вине беспилотной машины основным ответчиком станет ее владелец. Он, впрочем, сможет переложить вину за аварию на производителя, диспетчера или даже дилера. <…>

Документ описывает условия допуска на дороги беспилотных автомобилей, включая обязательное наличие «бортового устройства регистрации событий» и системы, которая позволит дистанционно перевести машину в «состояние минимального риска». Речь идет о способности машины остановиться в безопасном для выхода пассажиров месте в случае внештатного отключения автопилота. Также все беспилотники должны быть зарегистрированы в ГИБДД и регулярно проходить техобслуживание.

Кроме того, вводится запрет использования ВАТС на участках дорог, входящих в маршруты перевозок опасных грузов. Беспилотникам разрешат ездить только по тем дорогам, у которых есть «цифровой двойник» (план и карта трассы, данные о состоянии дороги, ДТП, метеоусловиях и т. д., которые будут передаваться машине в режиме реального времени). К примеру, трасса М-11.

С рациональной точки зрения проблема маловажная, так как роботы ездят аккуратно, из-за чего попадают в аварии значительно реже кожаных водителей. Однако тут важны юридический и эмоциональный слои проблемы: во-первых, бизнесу необходимо понимать, кто в случае чего будет отвечать в суде, а во-вторых, обыватели ещё не привыкли к ДТП с роботами, и потому каждая авария будет вызывать несообразно больше интереса, чем аварии, например, с пьяными лихачами или с водителями разваливающихся грузовиков.

2. Русский автопром восстанавливается. Судя по всему, у нас будет второй год высокого прироста производства (ссылка):



В Минпромторге ожидают хорошего прироста производства автомобилей на российском рынке в 2024 году. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, его слова приводит «Прайм».

Согласно прогнозам вице-премьера, темпы роста производства машин в России в этом году окажутся не ниже, чем в 2023-м. Положительную динамику должны обеспечить в том числе новые индустриальные партнеры. «Этот год уже является финалом с точки зрения выхода на новую номенклатуру. Точно добавим хорошего прироста в этом году», — спрогнозировал Мантуров.

Ранее глава Минпромторга сообщал, что по итогам 2023 года суммарные объемы производства автомобилей в России выросли более чем на 15 процентов в сравнении с показателем 2022-го.

За 12 месяцев в стране выпустили в общей сложности более 720 тысяч новых машин. При этом речь шла о приросте по всем ключевым транспортным сегментам, включая легковые и легкие коммерческие автомобили, а также грузовики и автобусы. В итоге отечественным производителям удалось перевыполнить годовой план.

Так как автомобили всё ещё стоят дорого, у автозаводов достаточно денег для импортозамещения — покупки нового оборудования, перехода на компоненты от новых партнёров, развёртывание смежных производств и так далее. Ещё года три, и можно надеяться выйти на хорошие объёмы выпуска автомобилей, при этом — спасибо санкциям — на этот раз автомобили будут независимы от западных компонентов не частично, а почти на 100%.

3. Ещё недавно леваки осуждали в соцсетях платные дороги. Мол, проклятые капиталисты вздумали драть с народа деньги за проезд. Да и народ, мол, у нас не тот: платить не будет, а значит нечего эти дороги и строить… Реальность рассудила иначе (ссылка):

По итогам 2023 года количество проездов транспортных средств по российским платным трассам выросло на 17,9 процента в сравнении с показателем 2022-го и достиг отметки в 285,7 миллиона. <…>

Прирост за 2023 год оказался больше, чем в 2022-м, по итогам которого количество проездов по платным трассам в стране увеличилось на 13,3 процента. Ключевыми причинами подобной динамики аналитики государственной компании назвали ввод новых участков на М-4 (обходы Аксая и Краснодара в июне), на М-12 (Москва — Арзамас в сентябре, Шумерля — Иннополис в ноябре и остальные участки до Казани в декабре).

Наибольший суточный трафик в 2023 году эксперты зафиксировали 30 декабря на трассе М-12. В этот день суммарное число проездов по платной дороге составило в общей сложности 91,2 тысячи.

Открытие скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани состоялось 21 декабря 2023 года. Платную трассу построили в сжатые сроки (строительные работы заняли в общей сложности три года). Теперь, чтобы добраться от Москвы до Казани, автомобилистам потребуется 6,5 часа. При этом стоимость поездки по этому маршруту для владельцев легковых машин составит 4481 рубль, а от Нижнего Новгорода до Казани — около 1,6 тысячи рублей.