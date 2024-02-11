 

Терапевт Иванова объяснила, подходит ли сода для полоскания горла

11.02.2024, 19:03, Разное
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Полоскание горла – важная процедура в лечении заболеваний верхних дыхательных путей. Терапевт Ксения Иванова поделилась своим мнением о том, как правильно выполнять эту процедуру и какие средства следует использовать.

Сода долгое время считалась одним из домашних средств для полоскания горла. Однако терапевт Иванова предостерегает от её использования. Хотя сода включена в реестр лекарственных средств как средство для лечения острых инфекций верхних дыхательных путей и воспалительных заболеваний ротовой полости, она считает её неэффективной и даже опасной.

Полоскание горла помогает удалять слизь и гной, которые могут образовываться при воспалительных процессах. Однако самолечение домашними средствами, такими как сода, йод, травы или травяные сборы, может быть опасным. Организм может реагировать на них непредсказуемо, что может привести к негативным последствиям.

Терапевт подчеркивает важность консультации с врачом перед выбором средства для полоскания горла. Только профессионал сможет подобрать наиболее безопасное и эффективное средство, учитывая индивидуальные особенности пациента.


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