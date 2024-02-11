Использование отходов угольных электростанций для накопления тепловой энергии в бетоне

Инженеры из США нашли способ использовать отходы угольных электростанций для хранения излишков энергии в бетонных конструкциях. Они объявили о значительном прорыве в этой технологии, который открывает новые перспективы в области возобновляемых источников энергии. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Energy Storage (JES), представляет метод, позволяющий сохранять тепловую энергию в тепловых накопителях, внедряемых в строительные материалы.

Тепловые накопители с фазовым переходом представляют собой полимерные микрокапсулы, которые при нагревании поглощают тепло, становятся жидкими, а при охлаждении возвращаются к твердому состоянию, выделяя запасенную энергию.

Проблемой ранее была недостаточная прочность таких накопителей, что мешало их использованию в бетоне и других строительных материалах. Однако команда инженеров разработала защитное покрытие из ценосфер – микросфер, образующихся как побочный продукт при сжигании угля на электростанциях. Это покрытие делает тепловые накопители намного прочнее и придает им огнестойкость.

Профессор Цзялай Ван, один из авторов исследования, высказал мнение, что использование тепловых накопителей в конструкциях зданий позволит эффективно запасать избыточную энергию от ветряных и солнечных электростанций, что может быть важно в случае аварий или периодов снижения генерации энергии из возобновляемых источников.

Ранее исследователи разработали почти неразрушимый материал, который по прочности уступает только алмазу, что открывает новые горизонты в области инженерии материалов.