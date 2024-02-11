CNN – Трамп грозился не защищать страны НАТО в случае нападения России

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Будучи президентом, Дональд Трамп заявлял союзникам по НАТО, что США не защитили бы тех, кто не выполняет требования альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России, передаёт CNN. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс назвал эти слова Трампа «поощрением вторжений» и «угрозой» национальной безопасности и экономике Соединённых Штатов.



АР

Дональд Трамп, будучи президентом США, грозился странам НАТО, что Соединённые Штаты не будут их защищать в случае нападения России, если те не будут выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом, пишет CNN.

Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступил перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, где 24 февраля состоятся праймериз, и вспомнил одну из встреч с лидерами НАТО. По его словам, лидер одной из крупных стран спросил у него, защитят ли их США в случае нападения, например, России, если они не достигнут целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

«Нет, я не стал бы вас защищать, более того, я бы поощрял их делать всё, что они захотят. Вы должны заплатить», — вспомнил свой ответ экс-президент. Он не уточнил, когда и где состоялся этот разговор и кто из лидеров задал ему такой вопрос.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс воспринял слова Трампа как «поощрение вторжения». Это, по его мнению, «приводит в ужас» и ставит «под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и экономику страны». Бейтс также высоко оценил усилия президента Джо Байдена по укреплению Североатлантического альянса.

Как отмечается на сайте телеканала, Трамп в течение многих лет неточно описывал, как работает финансирование НАТО. У альянса есть цель, согласно которой каждый член тратит минимум 2% ВВП на оборону, и большинство стран не достигают этой цели. Однако эта цифра — ориентир, а не обязательный контракт.