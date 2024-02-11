Мнение: Автономный убийца скоро с нами

Нет сомнений, что длящаяся уже 2 года война дала огромный толчок развитию военной науки, а говоря проще – искусству убивать людей оптом и в розницу. Включил недавно наши новости по ТВ, кажется, программу Время. Там львиная доля времени посвящена, как теперь принято, отчетам о том, как, где, сколько и какими способами убили людей за последние сутки – всё со смакованием, с подробностями – пир для некрофила. Среди прочего был и репортаж о том, как Минобороны готовит “дроноводов” – операторов для боевых БПЛА.

Смотрится всё как фильм ужасов, причем главный ужас – что это всё взаправду, и обратной дороги уже нет. Среди прочего меня впечатлили кадры, где дроноводы – простые улыбчивые парни лет 20-25 – учатся проводить свои агрегаты по трубам. Вот, типа, в учебном центре построена труба (например, как для вентиляции) – она не прямая, изгибается под разными углами – а оператор, значит, должен точно ввести дрон в трубу и там его провести через все извивы, чтобы пролетел насквозь и атаковал врага. Дроновод пыхтит, старается, и – оппа! – получилось!

Невольно подумаешь: вот кончится война, вернутся все эти дроноводы по домам, у нас и на Украине. “Боевые” закончатся, работы нет, в стране, как после Афганской было – разруха и беспредел. “Зато” – такие навыки! Искусство заказных убийств определенно поднимется на новую высоту (во всех смыслах). Даже не надо будет сидеть на каком-то чердаке с громадной снайперкой, выцеливать жертву за 2 км, рискуя промахнуться. Соответственно, и жертвам будет уже абсолютно недостаточно, как в ламповые 90е, просто шторы на окнах задергивать поплотнее.

Нет, вместо снайперов лучшими киллерами станут дроноводы. Всё культурно, никаких чердаков: сидишь себе в офисе, напускаешь на “заказ” умного дрона. А еще лучше – РОЙ. Маленькие, дешевенькие. И не скрыться. Можно с ядом, можно со взрывчаткой. Телохранители не помогут.

Хотя, возможно, всё будет еще страшнее. БЕЗ ОПЕРАТОРОВ. Читаю последние новости по теме: в целях борьбы с РЭБ наши и украинские самоделкины начинают вовсю использовать нейросети – “учат” крохотный мозг дрона самостоятельно выбирать себе цель. Соответственно, управлять таким дроном уже не нужно – значит, перехватить управление им становится невозможно, РЭБ бесполезна. Те, кто это придумывают – они ж типа “родину защищают”, их ведет собственная логика войны.

Но что в итоге? В итоге мы видим, что у нас на глазах воплощается (или, видимо, уже воплотился) самый страшный кошмар фантастов 20 века – полностью автономный робот-убийца. К тому ж – летающий. Родился, так сказать, в полях под Авдеевкой – скоро на всех континентах планеты. Встречайте! Сам выбирает, кого убить. Мечта всех маньяков мира. А уж как террористы всех мастей будут рады – не передать. Поди, уже выстроились в очередь.

Будущее становится все более многообещающим.