Мнение: О величайшем неудачнике… Что следует за сбычей мечт?

Поначалу Судьба была к нему благосклонна. Не каждому удаётся появиться на свет в королевской семье и сразу же стать наследником престола. Но выдав ему выигрышный лотерейный билет, капризная Фортуна тут же отвернулась от принца. И очень надолго.

А затем — новый её каприз.

Принц Чарльз Филипп Артур Джордж Виндзор более 60 лет провёл в томительном ожидании своей очереди на трон правителя Соединённого Королевства. Несколько раз оказывался на волоске от смерти. Но всё же — выжил, вытерпел, высидел и дождался. Вот уже почти полтора года он — правящий монарх Карл III. И девять месяцев, как ощущает на голове тяжесть короны св. Эдуарда, возложенной на него в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года. Казалось бы — мечта сбылась.

Но Фортуна опять показала незадачливому Виндзору свою спину.

У 75-летнего короля Карла III обнаружена раковая опухоль. Дело серьёзное. Настолько, что Букингемский дворец особо подчеркнул: Его Величество приступил к назначенному лечению, на время которого врачи посоветовали ему «отложить выполнение общественных обязанностей». Правда, пока монарх продолжит заниматься «государственными делами и знакомиться с официальными документами в обычном режиме».

Но как пойдёт лечение и куда оно зайдёт, Бог весть. И вот уже британцы энергично обсуждают, что дальше. Не возникнет ли ситуация, когда #здоровье короля ухудшится настолько, что он окажется не в состоянии выполнять даже «рутинные» обязанности номинального главы государства?

А в прессе уже открыто говорят, что будет в таком случае. Британские законы говорят, что монарх может «делегировать государственным советникам функции, указанные в патентной грамоте» в случае, если он болен, но не до такой степени, чтобы его можно было считать полностью немощным. Это самая мягкая и временная мера. Если же проблемы со здоровьем станут более серьёзными, придётся либо назначить регента, либо… отречься от престола.

В любом случае — в британской королевской семье «кадровый #кризис». Наследник, принц Уильям тоже сократил свою активность в качестве члена правящей фамилии в связи с болезнью супруги. Его брат, принц Гарри, уже давно сложил с себя все полномочия, выбрав брак с актрисой Маган Маркл. Далее остаются родственники, которых прежде мало кто воспринимал всерьёз. В общем, «скамейка запасных» оказалась неожиданно короткой.

Но такое ведь бывает не только в королевских семьях, когда кое-кто засиживается «на троне» слишком долго?

Может, лучше не пересиживать, а вовремя «давать дорогу молодым»?

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