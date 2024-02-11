 

Рупор кремлевской пропаганды: Приступая к строительству новой России

11.02.2024, 16:30, Разное
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Приступая к строительству новой России

Диссидент, участник и создатель многих политических клубов времени Перестройки Вячеслав Игрунов вспоминал, с каким «идеологическим стержнем» младореформаторы приступали к строительству «новой России» в 1990-е годы:

«Большая группа молодых реформаторов в 1989 году поехала в Чили перенимать опыт Пиночета, там были Найшуль, Чубайс, Львин, Васильев, Болдырев и многие другие. Вернулись все в полном восторге. Осенью 1989 года у нас были очень тяжёлые споры на эту тему. Они же размышляли после поездки так: сделать нищим население, чтобы обесценить рабочую силу, а наши не очень хорошие товары получили бы конкурентоспособность за счёт дешевизны. Сконцентрировать ресурсы в руках немногих, чтобы эти немногие могли конкурировать на международном рынке.
Я им говорил: эти методы приведут к забастовкам и развалу страны. Они ответили, что понимают это, потому главная задача – сначала уничтожить профсоюзы. Я возразил, что с профсоюзами можно договариваться, а без них будут радикалы и «дикие» акции протеста. Их ответ на мою реплику ошеломил: «А что, у нас пулемётов нет?»
Люди из гайдаровской команды вообще говорили о разрушении государства: «Чем больше мы разрушим, тем тяжелее будет восстанавливать прежнее». Когда я это услышал, понял, что нам не по пути. Их представление о сильной власти – это представление не о государстве, а о диктаторе, который ломает народ через колено и проводит реформы. Фраза «ломать через колено» в этой среде появилась довольно рано»

https://t.me/Varjag2007/82948 – цинк

Чубайс поздне подтверждал такой подход к уничтожению страны. Последствия расхлебываем до сих пор. И будем расхлебывать еще долго.

Источник: Colonel Cassad


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