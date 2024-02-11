Россияне, состоящие на бирже труда более 40 лет, смогут рассчитывать на звание Героя труда

Россияне, состоящие на бирже труда более 40 лет, смогут рассчитывать на звание Героя труда – об этом заявили в министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве считают, что это будет «знак признания их упорства и настойчивости».

– Российская Федерация в её нынешнем виде, напомню, существует 33 года, но поскольку проблемы безработицы начали остро проявляться в СССР ещё с начала 1980-х, сейчас у нас вполне есть кандидаты. Кажется, несколько тысяч человек по всей стране, – рассказал источник в министерстве.

В связи с некоторой «девальвацией» звания Героя труда, решено больше не выплачивать его обладателям ежемесячную премию. В 2023 году она была равна 61 тысяче рублей.

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