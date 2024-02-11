 

Депутаты Госдумы предложили компенсировать ущерб от санкций журналистам-патриотам

11.02.2024, 14:53, Разное
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Парламентский комитет по свободе слова подготовил законопроект, предусматривающий материальные компенсации для работников СМИ и блогеров с ярко выраженной патриотической тематикой, попавших под санкции Запада или утративших вследствие их ввода зарубежную недвижимость.

– Сегодня очень важно, чтобы все настоящие патриоты не чувствовали себя обделёнными. Одному из журналистов мы выделим средства на хороших адвокатов, а если он проиграет суд, то компенсируем ему потерю недвижимости в Италии аналогичным по площади земельным участком на территории России, слава богу, места у нас много, – пояснил глава комитета Анатолий Юдин.

Усилиями депутата и его коллег в бюджете на 2024 год выделят дополнительные 5 трлн рублей. Размер суммы в пояснительной записке авторы законопроекта аргументировали количеством журналистов, попавших под санкции.

– Если бы у нас были актуальные и объективные базы данных, возможно и не потребовалось закладывать такой большой бюджет. Среди прочих обстоятельств необходимо назвать ослабленный рубль и инфляцию. Вы же понимаете, что в иностранных банках деньги хранились не в нашей национальной валюте, – подчеркнул парламентарий.

Для получения положенных по закону средств журналистам-патриотам необходимо предоставить выписки со счетов в иностранных банках, а также документы о наличии и кадастровой стоимости недвижимости. Депутаты уточнили, что получить компенсацию можно исключительно в случае, если средства находились на территории недружественных государств. Мера является адресной и распространяется только на представителей СМИ, члены семьи смогут претендовать на выплаты исключительно как наследователи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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