О серьезных последствиях, возникающих из-за сезонных инфекций

Врач-терапевт Тимур Асанов предупреждает о серьезных последствиях, которые могут возникнуть из-за сезонных инфекций, переносимых людьми “на ногах”. Такие инфекции могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

В интервью с “Общественной службой новостей” доктор подчеркнул, что важно соблюдать постельный режим в начале заболевания, особенно в первые три дня. Пациентам следует отдыхать как можно больше, употреблять теплые жидкости, легкую пищу и избегать физических нагрузок. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к развитию осложнений, включая поражение сердца и мозга. ОРВИ, перенесенные “на ногах”, ставят сердце под дополнительную нагрузку из-за борьбы с возбудителями и воздействия токсинов на организм. Это может привести к развитию аритмии или кардиомиопатии.

Кроме того, несоблюдение рекомендаций во время болезни может негативно сказаться на почках, печени и даже на мозге. Осложнения могут включать в себя невирусный гепатит, пиелонефрит, а также поражения головного мозга, которые могут возникнуть, если иммунная система не справляется с уничтожением возбудителей.

Таким образом, важно соблюдать медицинские рекомендации во время болезни, чтобы предотвратить серьезные осложнения и обеспечить быстрое восстановление.