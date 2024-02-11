 

Мнение: Патриарха приучают к толерантности

11.02.2024, 14:20, Разное
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Как же тяжело быть дураками! Вот сейчас в Москве вовсю празднуют китайский новый год. Да что в Москве – по всей России: спустили приказ по разнарядке, по всей стране под козырек, “приказано веселиться”. Народные гуляния.

А я вспоминаю, как у нас непрерывно с Хеллоуином борются, последние годы – все более ожесточенно. Неправославный, дескать, праздник. Бесовство! Не было у нас на Руси таких праздников. Виданное ли дело – маски себе из тыкв делать? Нешто ходили диды наши в них? Да они и слова такого бесовского не знали! Ууу, ироды! Вон, буквально 3 недели назад Патриарх Кирилл выступал:

24 января. Interfax-Russia.ru – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал положить конец традиции празднования в России Хэллоуина и Дня святого Валентина.
“Слава Богу, на законодательном уровне была запрещена пропаганда ЛГБТ в нашей стране. Однако важно идти дальше. Немало вопросов вызывает и празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, все равно остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью…” и т.д.

Стоит Патриарх РПЦ на страже, понимаешь, православия. Скрепы, духовность, вот это всё. “…сказал патриарх в среду, выступая с докладом на открытии XXXII Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце. В пику празднованию Валентинова дня он предложил ввести в школах курс семьеведения”.

И тут – смех и грех – пришла беда откуда не ждали. Китайский новый год! Сгинь, сатана! Чур, чур меня! Ратуйте, православныя! Нет, не поможет. Сейчас в таких вот драконах – весь Центр, в непосредственной близости от Кремля.

Фу, чудище какое заморское. А как же скрепы? Нешто диды…

Диды тов. Гундяеву тут не помогут. Св. Валентин – зло, а с драконом придется выйти и сфотографироваться. Приказ партии, ничего не поделаешь.

И чего дергаются эти идиоты… Не Хеллоуин – так дракон, не американцы – так китайцы. Может, уняться уже пора, ксенофобы чертовы? Сейчас китайский НГ отгуляем – уже через три дня пойдем сердечки друг другу дарить, а там уже и Всемирный день Клары Цеткин недалеко. Достоевского надо было читать, про всемирную отзывчивость русской души.

Источник: Размышления вольного социолога


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