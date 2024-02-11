 

Врач рассказала, что внезапное кровотечение из носа может указывать на проблемы с печенью

11.02.2024, 13:25, Разное
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Врач-оториноларинголог Асият Зиркуева поделилась сведениями о том, какие причины могут стать источником внезапного кровотечения из носа в разговоре с «Газетой.Ru». Она отметила, что это явление часто проявляется зимой из-за воздействия холодного воздуха, который способствует высыханию слизистой оболочки носа и повышению ломкости сосудов.

Согласно Зиркуевой, ткань слизистой носовой полости содержит много капилляров и сосудов, поэтому даже небольшие повреждения могут вызвать значительное кровотечение. Она перечислила различные местные причины, включая ушибы носа, неправильное сморкание, неправильное использование назальных спреев, наличие полипов, фибром, искривления перегородки, наличие инородных тел, а также воздействие химических веществ.

Кроме того, она отметила, что существуют системные причины кровотечений, такие как гиповитаминозы (недостаток витаминов А, C, K) и различные внутренние патологии. Врач предупредила, что внезапное кровотечение из носа может указывать на проблемы с печенью, артериальным давлением и системой крови.

Зиркуева также отметила, что носовое кровотечение может быть следствием перенапряжения, перегрева организма или приема определенных лекарств, таких как антикоагулянты и аспирин.


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