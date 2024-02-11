Когда лучше чистить зубы до завтрака или после?

Стоматолог Игорь Золотницкий деликатно разъяснил, когда следует проводить чистку зубов и когда лучше применять ополаскиватель. Отвечая на вопрос журналистов канала “Москва 24” о времени чистки зубов – утром до завтрака или после, он отметил, что предпочтительнее чистить зубы перед завтраком, а затем воспользоваться ополаскивателем.

Врач подчеркнул, что несмотря на разнообразие точек зрения среди медиков, во многих странах стоматологи единодушно придерживаются мнения о целесообразности чистки зубов перед приемом пищи утром. Они отмечают, что очищение зубов после завтрака повышает риск развития кариеса. Золотницкий пояснил, что удаление зубного налета перед едой необходимо, поскольку с пищей в ротовую полость поступают вещества, способствующие размножению бактерий и выработке кислоты, что ведет к разрушению эмали зубов.

Вечерняя чистка зубов предпочтительна перед сном, когда после нее человек не употребляет пищу или напитки, за исключением воды. Употребление еды перед сном может привести к неприятному запаху изо рта и активному развитию кариеса.

Золотницкий предостерег от пропуска чистки зубов, отметив, что налет становится плотным и его удаление становится крайне сложным или даже невозможным.