Замглавы Минэкономики Торосов назвал необходимым введение платы за углерод

Первый замминистра экономического развития России, Илья Торосов, поддерживает внедрение системы взимания платы за углерод в стране с целью финансирования процесса декарбонизации. Он отмечает, что обсуждение вопроса введения налога на углеродные выбросы уже началось с бизнесом и государственными органами. Торосов также предполагает, что плата за углерод может быть применена только к определенным отраслям.

В Евросоюзе с 1 октября 2023 года начал действовать механизм пограничной корректировки углеродных выбросов (CBAM). Этот механизм обязывает импортеров определенных товаров ежеквартально отчитываться о своем углеродном следе. Кроме того, с 2026 года поставщикам будет необходимо оплачивать выбросы через покупку специальных сертификатов.

Торосов подчеркивает, что в ответ на европейский механизм углеродного регулирования, также начали активно внедрять углеродное регулирование в Китае, Индии, Турции и Казахстане. Он отмечает, что в условиях минимальных торговых отношений между Россией и ЕС, нельзя полагаться на то, что этот механизм не затронет Россию.

Планы включают в себя организацию учета выбросов парниковых газов всех секторов экономики, при этом Торосов считает, что декарбонизация экономики невозможна без активного участия бизнеса. Он также не исключает, что плата за углерод может быть распространена только на определенные отрасли или продукты, но конкретных условий пока нет.

Эксперимент с форматом углеродных квот в настоящее время проводится на Сахалине и продлится до 2028 года. Процесс определения цены на углерод начнется в 2026 году. Замминистр также отмечает, что пока нет планов по расширению эксперимента на Сахалине, поскольку данных от этого региона достаточно.

В конце января Минэкономики представило проект постановления, ужесточающий правила оценки выбросов парниковых газов компаниями, требуя обязательной отчетности для предприятий, выбрасывающих в атмосферу более 150 тыс. тонн CO2-эквивалента в год.