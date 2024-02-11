Прокремлевское мнение: О развале ВСУ и разделе Украины… Уже в новостях?

А мужики-то и не знали ©

Пока украинские военные из 110-й и 47-й механизированных бригад, которые сейчас обороняют Авдеевку, утешают себя и спонсоров рассказами о том, что «независимо от неудач, боевой дух по-прежнему высок», на повестку дня выходят другие вопросы. И о них уже в открытую, ничего не стесняясь пишет западная пресса. В заголовках которой рядом со словом «#Украина» появляется слово «раздел».

Не в смысле параграфа или части статьи. А как реалистичное описание будущей судьбы крупной страны с многомиллионным населением. И это как раз тот случай, когда «большие числа» не радуют европейских обывателей.

«В случае потенциального разделения Украины страну покинут ещё около десяти миллионов человек, считают в федеральном правительстве Германии». Об этом с ноткой беспокойства сообщает немецкое издание Welt am Sonntag. «В этом сценарии подавляющее большинство беженцев направятся в Западную Европу, одной из ключевых “стран назначения” будет Германия», — предрекает издание со ссылкой на источники в сфере безопасности и парламенте.

То есть, такой исход пока ещё продолжающегося конфликта уже просчитывается в немецких властных кругах. И, судя по «утечке», он не считается чем-то абсолютно невероятным. Такая вот эволюция взглядов за три года:

1. Нужно нанести России поражение на поле боя;

2. Нужно хотя бы не дать России победить Украину;

3. А что мы будем делать, если #Россия всё же победит?

Очередное «Окно Овертона» распахнуто настежь.

А может, о последствиях нужно было раньше думать?

Но может, не поздно задуматься ещё и сейчас?

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