 

Князь Собянин уволил несколько десятков чиновников за неподобающее владение китайским языком

11.02.2024, 11:33, Разное
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Московский градоначальник, Светлейший князь Семён Собянин в честь наступления Восточного нового года подписал указ об увольнении трёх десятков чиновников (среди них пять титулярных советников, коллежские асессоры и секретари) за неудовлетворительные оценки на экзаменах по китайскому языку. 

«Государь всегда строжайше требовал владеть как устным, так и письменным пекинским диалектом. В империи проживает более 200 миллионов китайцев, более пятидесяти из них в нашем стольном граде. Возможно, лет через 20 они выучат русский язык или наоборот это будет не нужно. В любом случае к нам на две недели приезжает делегация мандаринов** – они посетят Грановитую палату, Перекатиполевые луга*, торжище «Садовод», мануфактура «Москвич» и везде их придётся сопровождать», – заявил Светлейший князь. 

Дополнительным указом глава города постановил больше не брать в муниципалитет на работу служащих, не владеющих китайским. А для адаптации москвичей к сложившимся реалиям на языке Поднебесной будут объявлять станции и остановки в общественном транспорте. 

* бывший парк «Зарядье»

* *китайские чиновники

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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