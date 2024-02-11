 

«У нас нет другого выбора» — польские фермеры заблокировали дороги и погранпереходы с Украиной

11.02.2024, 11:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Польские фермеры протестуют против того, что украинская продукция попадает в Европу беспрепятственно и при этом её цена получается ниже местной, пишет Le Parisien. Однако украинские фермеры не подчиняются правилам ЕС и не соблюдают европейские стандарты. Поэтому возмущение высказывают в том числе и жители других европейских стран.


AP

 

Польские фермеры в пятницу заблокировали пограничные переходы и многие дороги по всей стране в знак протеста против конкуренции со стороны Украины, пишет Le Parisien. Фермеры провели демонстрации на более чем 250 объектах по всей Польше, блокируя движение колоннами тракторов, которые медленно ехали по направлению к крупным городам. «У нас нет другого выбора», — заявил организатор протеста в Дорохуске Марцин Вилгос.

Польша активно поддерживает Украину, но их отношения испытывают споры по поводу одностороннего запрета Варшавы на импорт зерна. Теперь же в Варшаве заговорили о полном запрете на импорт и других продуктов: сахара, птицы. По словам министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского, у фермеров были «законные ожидания и требования» по ограничению чрезмерного импорта с Украины.

Протестующие намерены выходить на акции целый месяц. Причём такие протесты происходят не только в Польше. Во многих европейских странах работники сельского хозяйства не довольны обвалом цен на продукты. Европейские фермеры жалуются на конкуренцию со стороны украинских производителей, которая влияет на их доходы и которую они считают несправедливой, поскольку Украина не подчиняется правилам Европейского союза, особенно в отношении защиты животных. «Переизбыток продукции с Украины, произведённой без соблюдения стандартов и процедур ЕС, стал для нас огромным бременем», — говорят протестующие.

На фоне демонстраций польские власти потребовали отставки еврокомиссара по сельскому хозяйству поляка Януша Войцеховского. «В Европе есть человек, который объединил всех европейских и польских фермеров против своей реформы. Это Януш Войцеховский. Отставка», — заявил вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш.

 


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