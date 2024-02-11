Япония готовится к испытанию нового типа ядерного реактора

Японское агентство по атомной энергии запустит испытание нового типа ядерного реактора, способного автоматически останавливать свою работу при отключении электроснабжения. Об этом пишет газета Yomiuri.

Эксперимент, запланированный на конец марта, будет проведен на высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе, который будет работать на максимальной нагрузке в 100%. Внутренняя температура реактора достигнет 1000 градусов Цельсия. Ожидается, что в случае отключения электроснабжения гелий, используемый для охлаждения реактора, естественным образом начнет рассеивать тепло, обеспечивая безопасное снижение температуры. Эксперимент будет проводиться под контролем, и его можно будет прекратить в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В конце января газета Financial Times сослалась на прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому в ближайшие несколько лет производство электроэнергии на атомных станциях будет расти примерно на 3% ежегодно, превышая уровень до пандемии. По прогнозам агентства, в 2024 году производство электроэнергии на атомных станциях достигнет исторического максимума в 2915 ТВт-ч, превысив предыдущий рекорд в 2809 ТВт-ч, установленный в 2020 году.

Ранее в Британии почти в семь раз превысили собственный рекорд по выработке термоядерной энергии.