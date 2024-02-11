 

Ученые рассказали, как хранить яйца для сохранения витамина D

11.02.2024, 9:35, Разное
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Как сообщает издание Foods, хранение яиц при комнатной температуре способствует сохранению в них витамина D, что показали результаты исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Университет Ньюкасла.

В ходе эксперимента яйца, хранившиеся в разных условиях, были подвергнуты сублимационной сушке, а полученный порошок проанализировали на содержание витамина D. Было установлено, что в яйцах, которые хранились в холодильнике, данного витамина гораздо меньше.

Исследователи уточнили, что приготовление омлета повышает содержание витамина D до отметки в 109%, в то время как в яйцах пашот сохраняется 93% данного витамина, играющего ключевую роль в укреплении иммунитета, а при варке в крутую и в глазунье – 80% и 78% соответственно.    


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