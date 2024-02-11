В Перу обнаружили древнюю танцплощадку со звуковыми эффектами

Группа аргентинских археологов обнаружила в Перу древнюю танцевальную площадку в виде огромного барабана, использовавшуюся для проведения религиозных ритуалов в честь индейского божества молнии и грома.

Особое внимание исследователи уделили тому факту, что в площадке, диаметр которой составляет десять метров, были обнаружены специальные наполнители, создававшие в тот момент, когда на них наступали, эффект перкуссии, причем одновременно на танцполе могло находиться до 26 человек.

Ученые предполагают, что танцплощадка, сконструированная с целью увеличения звуковых эффектов, использовалась в течение нескольких веков, включая период инков и ранней испанской колонизации.