 

Интервью Путина — попытка обратиться к западной аудитории на важном этапе конфликта

11.02.2024, 7:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Владимир Путин дал интервью журналисту Такеру Карлсону для того, чтобы сделать попытку достучаться до западной — и в первую очередь американской — публики и донести до неё позицию России, считает профессор кафедры исследований РФ и постсоветского пространства Университета Париж X — Нантер-ля-Дефанс Жан-Робер Равио. Как заявил эксперт в интервью TV5 Monde, именно сейчас российский лидер попытался это сделать из-за того, что на Западе наметилось осознание, что продолжать боевые действия будет непросто.

А мы начнём с события, случившегося в четверг вечером, — первого интервью Владимира Путина западному журналисту с момента начала военных действий. Разговаривал российский президент с американским журналистом консервативных взглядов Такером Карлсоном. А проанализировать основные тезисы, прозвучавшие в этой беседе, нам поможет наш гость — Жан-Робер Равио. Добрый вечер, Жан-Робер! Наш гость — профессор кафедры исследований РФ и постсоветского пространства Университета Париж X — Нантер-ля-Дефанс, и он только вчера опубликовал вот эту книгу под названием «Россия и её имперское мышление», выпущенную издательством L’Artilleur.

Первый вопрос — о закулисной стороне этого интервью: почему оно появилось именно сейчас? Почему его дали именно этому американскому журналисту? Что же задумал Владимир Путин?

ЖАН-РОБЕР РАВИО, профессор Университета Париж Х — Нантер-ля-Дефанс: Именно сейчас оно появилось потому, что в конфликте наступил важный этап, когда Запад, западные державы осознали, насколько сложной задачей является продолжение боевых действий. Кроме того, они сейчас оказались в положении, когда идёт подготовка к передаче эстафеты от США Европе: мы видим, что в США на фоне приближающихся выборов сформировалась обстановка неопределённости в плане в первую очередь одобрения конгрессом выделения Украине военной помощи, с которым есть сложности, а также перспективы избрания Трампа, который может пересмотреть вопрос помощи, — а потому идёт передача эстафеты от США Европе.

С точки зрения Путина, сейчас — именно тот момент, когда нужно, быть может, обратиться к американскому обществу, дабы совершить какую-то попытку объяснить российскую позицию в рамках данного конфликта.

А нет ли здесь также агитации в преддверии президентских выборов в России, которые состоятся в следующем месяце? Или всё-таки это всё в первую очередь адресовалось именно американцам?

ЖАН-РОБЕР РАВИО: Мне кажется, что это интервью предназначалось для западной публики, причём определённой её части, ведь Такер Каррлсон — не безликий нейтральный журналист, он — фигура ангажированная, бывший ведущий Fox News и, как я понимаю, относится к Путину с симпатией и этого не скрывает.

Но почему же Владимир Путин проявил себя так агрессивно, по-боевому?

ЖАН-РОБЕР РАВИО: Он был агрессивен, боевит, брал поучительный тон — и говорил очень долго: интервью продолжалось два часа. А началось оно с длинной лекции по истории, что странно — ведь обращался он всё-таки к западной, в первую очередь американской публике, которая в целом историей интересуется не слишком, тем более историей России. И всё же в этом интервью мы увидели со стороны Путина кое-какие проявления чувства юмора, и в целом оно было весьма хорошо выверено именно под внешнюю публику и построено так, чтобы выдать множество небольших цитат, которые, думаю, теперь подхватят самые разные СМИ.

В числе самых заметных заявлений в рамках этого интервью были слова Владимира Путина о том, что поражение РФ на Украине просто невозможно. На ваш взгляд, это просто слова или же он действительно так считает?

ЖАН-РОБЕР РАВИО: Он действительно так считает, и я думаю, что поражение РФ в том виде, в котором его могли представлять с западной стороны — и мне кажется, что Путин как раз ссылался на те слова, которые использовали на Западе в начале конфликта, в первые его недели и месяцы, когда было впечатление, что РФ движется к победе, ну или как минимум такой тон преобладал в заявлениях со стороны Запада, — остался далеко позади. И я считаю, что уже сам длительный характер конфликта — а он продолжается почти два года, на следующей неделе как раз два года и будет — показывает, что, скажем, вопрос о разгроме российских войск уже не стоит. Но ведь Путин и о победе не стал говорить.

И вы считаете, что это важный момент?

ЖАН-РОБЕР РАВИО: Да, ведь это значит, что переговорного процесса сейчас нет и до его начала пройдёт ещё не один и не два месяца. То есть, с его точки зрения, боевые действия будут ещё какое-то время продолжаться.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2024 года.


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