Мнение: Личное удивление

Создавшийся небольшой ажиотаж в соцсетях вокруг «Мастера и Маргариты» принес и мне некоторые шокирующие открытия о моих дорогих современниках-совках. При том, что я ведь, как-никак, посвятил им свою «Эмпатию» и вообще, можно сказать, изучаю всю жизнь из чисто профессионального любопытства. И тем не менее – они опять смогли меня удивить!

Несколько – раз пять или шесть – я встречал бесхитростные отзывы о романе Булгакова такого рода: я, мол, знаю, конечно, этот роман с детства, читал (-а), никогда не мог (не могла) понять, что такого в нем все находят; приключения дьявола в Москве, когда все голые бегают – ну еще туда-сюда, хотя пошлость, конечно, фу; но вот когда они там про Иешуа что-то плетут, игемон, прокуратор какой-то – ну это вообще, такая скучища…! «Я прям засыпала». «А я прям пролистывал». Словом, вообще невозможно читать! Про Мастера этого с Маргаритой – тоже, конечно, тоска зеленая – но разговоры эти с прокурором… или как его там – прокуратор… талдычат чего-то, талдычат… Хорошо, с буфетчиками этими в Москве – хоть посмеяться можно. Почти уровень Зощенко. И т.д.

Я, честно говоря, когда первый раз такой «отзыв» увидел – вообще глазам не поверил. Думал, или выпендривается кто-то, или пишет клиническая идиотка, непонятно как сумевшая ввести пароль к аккаунту. Но потом встретил такое еще, еще раз… Словом, оказалось, что это целая порода. И они не шутят!

Это, понятно, мое личное недоумение и мой личный недостаток – не хватает широты натуры. «Некоторые простые факты нам непостижны». Просто раньше мне такое и в голову не могло прийти – что такие люди существуют. Я бы подумал, что это какое-то contradictio in adjecto, противоречие в определении. Ведь эти же люди – читают? Читают. Книги читают? Книги. Ну а как иначе они могли бы узнать, что в романе «Мастер и Маргарита» есть что-то про Иерусалим и Иешуа?

Просто я как-то всегда с самого детства, с первого прочтения Булгакова, оказался безотчетно, на уровне аксиомы уверен, что все сцены с Иешуа в МиМ – это просто-таки лучшее, наиболее совершенное из всего, что вообще когда-либо было написано на русском языке. Ультима перфекто. И с точки зрения формы – КАК написано – и с точки зрения содержания (О ЧЕМ написано). Причем это было даже вполне спокойное знание – без экзальтации. Я не падал в обморок, не обмирал над каждой строчкой, не учил наизусть – просто знал: ну, есть совершенство, что ж тут. Алмаз такого сияния, что всякий, «и финн, и ныне дикой калмык» прочтет и его проймет – до печенок. Текст, как «царская водка», что, по поверью, разъедает вообще всё, и никакой материал неспособен перед нею устоять. Атомная бомба во всей русской словесности. Страшная штука. Лишний раз даже не будешь читать – потому что уж очень обжигает.

Подчеркну – я даже не могу эти «иерусалимские» эпизоды назвать своими самыми любимыми в литературе – нет! У меня есть книги и авторы более близкие, и тексты более меня волнующие. А это – ну просто эталон, образец, лучшее из всего. Абсолют. Он просто есть, любишь ты его или нет. Меня никогда не тянуло это проверять – какой дурак пойдет проверять всеобщий эталон?

И вот – спасибо режиссеру Локшину и Госкино РФ, точнее, поднятой ими волне, которая столь многих заставила сделать каминг-аут. «Самое скучное в этой бестолковой книге – конечно, сцены с прокуратором, пролистывала их не читая».

Невероятное удивление! Я и сейчас, несмотря на все рациональные доводы, не могу постичь это противоречие. Софизм какой-то! Если человека не увлекает Булгаков с Иешуа – значит, человек просто глух и слеп в отношении печатных знаков, и сам процесс чтения ему противопоказан. Примерно как слепому показывать картинки или глухому заводить Дип Пёрпл – ну не их это, зачем людей мучить? Однако – они ведь уверяют, что это ПРОЧЛИ! Как, Холмс?!! И второй вопрос – зачем?? Зачем такие люди в принципе читают?

Психологически я, конечно, могу все это объяснить сотней разных способов, и даже вместе с вами посмеяться над собственным недоумением. Но, если честно – я так и не понимаю. Нелепость какая-то, прости господи.