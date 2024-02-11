Мнение: О новых достижениях украинской ПВО… «Працює»?

Говорят, среди украинцев фраза «ППО працює» — ПВО работает — уже давно не вызывает ничего, кроме горькой усмешки. Но речь сейчас не о том, попадают ли украинские зенитные ракеты по украинским жилым домам, или всё это «российская пропаганда».

Щит и меч борются между собой постоянно. И об этом не нужно забывать никогда.

Поначалу российские ракеты основательно «демилитаризовали» Украину. Но это оказалось бесполезным. Союзники и спонсоры Киева компенсировали все потери со складов в восточноевропейских странах, накопившихся там ещё со времён Организации Варшавского договора. А заодно страны Запада осложнили жизнь российским производителям ракетной техники, введя и ужесточая #санкции. Помните разговоры о том, что ракеты у России должны были закончиться ещё к позапрошлогоднему лету?

Упс, промашка вышла. Но всё равно эффективность российских ракетных ударов снизилась, благодаря разведке НАТО, грамотному рассредоточению украинских сил и поставок новых систем ПВО от западных стран. Потом пришёл черёд ударных дронов «Герань», которые украинские источники упорно именуют «Шахедами». Прошлой зимой они почти «вынесли» украинскую энергетику, что осложнило операции ВСУ. Но и здесь «успех» был недолгим. Украина смогла найти способы противодействия, в том числе на основе… приложений для смартфонов. По заявлениям украинского Генштаба, к лету прошлого года силы ПВО ВСУ научились сбивать до 90% ударных БПЛА.

И вот — новый виток.

#Украина жалуется, что её ПВО теперь сбивает на 33% меньше «Шахедов», чем раньше. Несмотря на все «Patriot»’ы и «Ирисы». Якобы, причины снижения эффективности сил ПВО заключаются в следующем:

— БПЛА атакуют группами и научились менять курс при поражении одного аппарата из группы;

— появление тепловых ловушке на ракетах, летящих вместе с БПЛА;

— новые приёмы маскировки беспилотников — окрашивание в чёрный цвет или покрытие карбоном;

— запуски новой модели «Герани» с реактивным двигателем, которая летит быстрее: 450-600 км/ч вместо прежних 180-220 км/ч.

Но, наверное, есть ещё одна причина. Быть может, у ПВО Украины «заканчиваются ракеты»?

А что дальше?

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