Мнение: Путин оправдал Гитлера?

В последнем интервью Путина Карлсону прогрессивная общественность уцепилась за его слова, что в 1939 году Польша, дескать, сама спровоцировала Гитлера “начать Вторую Мировую с нее”. Масса комментариев в духе “Путин оправдывает Гитлера!!” – вплоть до того, что некий “Политик Сергей Антонов обратился в СК России с требованием привлечь президента РФ Владимира Путина по статье о “реабилитации нацизма” после интервью Такеру Карлсону”.

Смех тут в том, что скандалов на тему неоднозначной, скажем так, роли Польши в развязывании Второй Мировой уже было немало, с Путиным и без. Я порылся в своем ЖЖ – помню, я описывал, как на каком-то развале купил целую книгу (!), изданную в “десятых”, которую ее автор просто и без затей целиком посвятил “реабилитации нацизма” в самом чистом виде – то есть на всем ее протяжении, с привлечением обильного исторического материала доказывал, что Гитлер, дескать, хотел только мира, а вот Англия всеми самыми бесчестными способами разжигала в Европе пожар войны и буквально вынудила в конце концов несчастного Гитлера начать боевые действия.

Тот пост я не нашел, зато нашел другой, от 2014 года – на ту же тему “про Польшу”. В 2014 году бдительность проявил Андрей Мальгин. Итак, пост от сентября 2014:

Новая история Второй Мировой

Мальгин надыбал очень интересную статью в заштатной газете “Культура”, про которую немногие знают даже то, что она вообще существует. Речь о реальной роли Польши в Европе накануне войны. Автор статьи пытается обосновать тезис, что Польша – вовсе не “невинная жертва” нацистской Германии и что, более того, к войне с Германией поляки рвались не менее, чем сами гитлеровцы.

Всякий раз, когда у РФ возникает напряженность в отношениях с Европой – в исторический обиход вбрасываются новые сенсационные сведения на тему некой неоднозначности в оценке Второй Мировой по сравнению с канонической, то есть советской версией. В прошлый раз дело было после “мюнхенской речи” Путина: тогда выпустили даже целый специальный номер журнала “Эксперт”, целиком посвященный зверствам… да, говоря без обиняков, именно зверствам стран Восточной Европы, прежде всего Польши и Чехословакии, в отношении остававшихся на их территории немецких меньшинств после войны (тогда убили миллионы, а выселили в чем мать родила буквально десятки миллионов мирных жителей, включая детей, женщин и стариков).

И вот теперь, значит, новый заход – только уже не про конец, а про начало войны. Совершенно отличная от каноничной “сусловской” оценка роли Польши. Польша – агрессор! Неплохо, неплохо.

“Прогрессивная общественность” у Мальгина, естественно, клеймит позором “пропутинских фальсификаторов истории” и вообще зовёт психиатров. Мне, однако, нынешняя версия представляется вполне убедительной; скорее всего, все так и было. И вполне понятно, почему в советской послевоенной версии истории все подобные факты довоенной агрессивности Польши и послевоенных зверств чехословаков были тщательно опущены и тотально замалчивались: ведь Польша, Венгрия и Чехословакия были сателлитами СССР, входили в Варшавский договор – зачем же было союзников обижать? Лучше было представить всех “белыми и пушистыми”.

Конечно, обидно, когда подлинную историю удается только благодаря очередному витку выпадения России из “западного мира”. Еще более обидно, что за это приоткрывание правды придется платить увеличением массивов лжи на других направлениях той же самой истории Второй Мировой – например, нам теперь станут с новой силой вешать на уши, что “никакого ленд-лиза не было”, “а если что-то и было, то СССР бы и без этого прекрасно бы обошелся”.

Однако хоть вот так, по крупицам, подбирая крошки правды при каждом подпрыгивании на ухабах нашей российской телеги, можно составить для себя какую-то картинку РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ. Да, собственно, сама цитата:

“Согласно официальной истории, 31 августа 1939 года спецслужбы Германии организовали так называемый «Гляйвицкий инцидент» — инсценировку (как это трактует официальная история) нападения поляков на приграничный немецкий городок. После этого casus belli вермахт рванул на Восток. Но можно взглянуть и по-другому.

Во-первых, «Гляйвицкий инцидент» был не первым. С середины лета 39-го, когда начались первые консультации между советскими и немецкими дипломатами, регулярные части польской армии стали систематически вторгаться на территорию Германии. По свидетельству канадского историка Франка Кернеу под Кёнигсбергом — и не только — кавалерия панов сжигала немецкие деревни. Людей кололи пиками, рубили саблями, кастрировали, вешали, насиловали, таскали на арканах за лошадьми. 23 августа пришлось привлекать к отражению агрессии части вермахта.

Жертвы «Бромбергского погрома»

Документальные свидетельства зверств жолнеров, в особенности в городке Бромберг, включая фотографии, есть. Более того, их никто и никогда не пытался оспорить.

Только в ходе «Бромбергского погрома» погибло около пяти тысяч мирных граждан немецкой национальности, всего счет идет на десятки тысяч. Про это написано даже в Википедии. Поляки долгое время отрицали факты геноцида и списывали массовые убийства гражданских лиц на мифических «гитлеровских диверсантов». Но в 2003 году польский историк Влодзимеж Ястшембский все же признал, что никаких диверсантов не было, а поляки просто вымещали злобу на мирных немецких поселенцах.

Дальше — больше. 24 августа Польша сбивает два гражданских самолета компании Lufthansa, 30 августа в Кракове убит немецкий консул Август Шиллингер. Эти факты тоже никто не подвергает сомнению, о них просто не принято вспоминать. «Польша добивается войны с Германией, и Германия не сможет избежать ее, даже если захочет», — заявлял польский маршал Эдвард Рыдз-Смиглы британской газете Daily Mail 6 августа 1939 года. А ведь это, по сути, объявление войны!

И от слов поляки быстро перешли к делу — объявили мобилизацию. «Последний доклад о положении в Польше. Мобилизация в Польше будет завершена 27 августа. Это говорит о том, что мы отстаем с мобилизацией. Для того чтобы закончить мобилизацию одновременно с поляками, нам необходимо начать ее 21 августа. В этом случае к 27 августа у нас будут развернуты даже дивизии третьей и четвертой волны. Проконсультироваться с главнокомандующим», — писал в своем дневнике 15 августа 1939 года начальник генштаба сухопутных войск Германии Гальдер.

Но могла ли Польша в 39-м напасть на Германию? «Поляки считали себя сверхдержавой. Плюс они надеялись на помощь главного союзника — Франции. Вместе они, бесспорно, побили бы немцев», — утверждает историк Рой Медведев.

Третья республика обладала самой сильной на тот момент армией в мире. Для справки: Париж мог выставить 2,7 миллиона штыков, 3500 самолетов, около 4500 танков (в том числе до 700 средних и свыше 300 тяжелых), 15 000 стволов артиллерии. Берлин — только 1,5 миллиона человек, до 3000 танков (из них 2800 — легкие Pz.I и Pz.II, тяжелых не было вовсе, средних — около сотни), до 2000 аэропланов и около 7000 пушек. «Французы были способны буквально раскатать вермахт с его «картонной» бронетехникой. Танков было больше, а броню того же В1 bis не пробивала ни одна немецкая пушка. То есть и количественно, и качественно Париж выигрывал у Берлина», — говорит историк бронетанковой техники Максим Коломиец.

Польская пехота на марше

С февраля 1939 года генштаб Речи Посполитой начал разработку плана операции с незамысловатым названием «Запад». Летом того же года он стал реализовываться. К 1 сентября на западной границе страны было сосредоточено более 25 пехотных дивизий, еще около 20 находились на ближних подступах. У Германии тогда имелось 75–80 дивизий. Всего — и на поляков, и на французов, и на англичан тоже.

Кстати, в 37–38 годах Польша была главным военным союзником Германии, она принимала участие в разделе Чехословакии, оттяпав себе Тешинскую область (после войны ее пришлось отдать обратно). А генштабисты обеих армий разрабатывали совместный план нападения на СССР.

«Польша проводила очень агрессивную политику, история с разделом Чехословакии это только доказывает. Причем Варшава не раз очень навязчиво предлагала себя в союзники Берлину, звала вместе идти захватывать русские территории. Заметьте, по собственной инициативе», — считает Рой Медведев.

Информация об отсталости польской армии не соответствует действительности. Благодаря Англии, Франции и США оружия хватало. Танк 7TР, он же Vickers Mk E (тот же Т-26) стоял на вооружении, в разработке был 10ТР (аналог советского БТ-7 — любимая машина Виктора Суворова-Резуна, пресловутый «автострадный танк»), сильная авиация (более тысячи машин, до 2000 — по некоторым данным), неплохая артиллерия. В советской военной доктрине Польша рассматривалась как очень серьезный враг.

Да, именно враг. «Расчленение России лежит в основе польской политики на востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна оставаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться», — это выдержка из донесения польского главного штаба от 1938 года. Комментарии, как говорится, излишни.

Или вот интересный факт. Малая советская энциклопедия сообщала, что в 1938 году Польша потратила на армию 32 процента своего госбюджета. То есть и это было «государство войны»…” и т.д. (2014)