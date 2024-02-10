Биофизики из Питтсбурга создали анатомически точные кровеносные сосуды из ледяных матриц
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Биофизики из Университета Карнеги-Мелон в Питтсбурге представили новую методику создания анатомически точных кровеносных сосудов с использованием ледяных матриц. Их исследование, опубликованное в журнале Биофизического общества, открывает перспективы для более эффективных кардиоимплантов.
Современная тканевая инженерия сталкивается с проблемой производства артерий и капилляров естественной структуры, необходимых для правильного функционирования имплантов в организме.
В попытке решить эту проблему, исследователи разработали инновационный подход, основанный на использовании льда из тяжелой воды. Тяжелая вода, содержащая изотоп дейтерия, обладает способностью замерзать при более низких температурах, что приводит к образованию гладкой структуры в твердом состоянии.
Процесс создания включает печать 3D-шаблонов, внедрение их в желатиновый материал GelMA. Под воздействием ультрафиолета желатин твердеет, а лед растаяние, создавая в материале кровеносные каналы.
Согласно исследователям, в получившихся структурах возможно выращивание кровеносной сети из эндотелиальных клеток, схожих с тканями сосудов.
Этот проект продолжает традицию инноваций в области 3D-печати, после того как ранее исследователи создали на 3D-принтере съедобный чизкейк.
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