 

Биофизики из Питтсбурга создали анатомически точные кровеносные сосуды из ледяных матриц

10.02.2024, 20:31, Разное
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Биофизики из Университета Карнеги-Мелон в Питтсбурге представили новую методику создания анатомически точных кровеносных сосудов с использованием ледяных матриц. Их исследование, опубликованное в журнале Биофизического общества, открывает перспективы для более эффективных кардиоимплантов.

Современная тканевая инженерия сталкивается с проблемой производства артерий и капилляров естественной структуры, необходимых для правильного функционирования имплантов в организме.

В попытке решить эту проблему, исследователи разработали инновационный подход, основанный на использовании льда из тяжелой воды. Тяжелая вода, содержащая изотоп дейтерия, обладает способностью замерзать при более низких температурах, что приводит к образованию гладкой структуры в твердом состоянии.

Процесс создания включает печать 3D-шаблонов, внедрение их в желатиновый материал GelMA. Под воздействием ультрафиолета желатин твердеет, а лед растаяние, создавая в материале кровеносные каналы.

Согласно исследователям, в получившихся структурах возможно выращивание кровеносной сети из эндотелиальных клеток, схожих с тканями сосудов.

Этот проект продолжает традицию инноваций в области 3D-печати, после того как ранее исследователи создали на 3D-принтере съедобный чизкейк.


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