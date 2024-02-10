New York Times – РФ в центре внимания на выборах в Финляндии

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В воскресенье в Финляндии состоится второй тур выборов президента, в который вышли бывший премьер Александр Стубб и экс-глава министерства иностранных дел страны Пекка Хаависто. Как отмечает The New York Times, кто бы ни победил, он возглавит формирование новой роли Финляндии в НАТО, но сейчас сосредоточит внимание на проблеме пересечения мигрантами границы из России.



АР

В воскресенье в Финляндии состоится второй тур выборов президента, на котором финны будут голосовать с оглядкой на Россию и то, что там называют кампанией гибридной войны против их страны, пишет The New York Times.

Президентские выборы являются первыми с тех пор, как Финляндия в прошлом году вступила в НАТО, увеличив вдвое протяжённость границы альянса с Россией. В связи с этим то, как финны справляются с вызовами на границе, имеет решающее значение «не только для них самих, но и для их новых союзников по обе стороны Атлантики».

Европейские официальные лица неоднократно поднимали тревогу, предупреждая, что РФ и её союзники поощряют мигрантов пересекать их границы, для того чтобы дестабилизировать европейские правительства и разжигать раздор в ЕС.

После вступления Финляндии в НАТО РФ предупредила страну о «контрмерах», которые, как подозревают финны, они сейчас и наблюдают, в том числе и на границе. В декабре Финляндия закрыла все свои пункты пропуска на границе с Россией. Сейчас готовится закон, который, по сообщениям финских СМИ, может включать положения, позволяющие Финляндии заставлять людей возвращаться через границу. Однако подобная практика является незаконной в соответствии с европейским и международным законодательством. В правительстве страны пока отказываются комментировать подобные меры.

Оба кандидата в президенты, вышедшие во второй тур — бывший премьер Александр Стубб и экс-глава министерства иностранных дел страны Пекка Хаависто — заняли жёсткую позицию в отношении Москвы и в отношении тех, кто просит убежища после пересечения границы из России.

«Люди совершенно ясно видят эту российскую игру насквозь», — приводит издание слова Хаависто. На вопрос, как он относится к призывам к потенциальным ответным мерам, политик отметил, что законы, запрещающие ответные меры, возможно, потребуется изменить, чтобы ответить на то, что Хаависто назвал новой формой гибридной войны. Стубб, в свою очередь, указал на необходимость применения силы на границе. «Единственное, что понимают Путин и Россия, — это сила, обычно грубая сила», — считает Стубб.

Как отмечает The New York Times, кто бы ни победил в воскресенье, он возглавит формирование новой роли Финляндии в НАТО. Однако проблема миграции сейчас, вероятно, поглотит большую часть внимания нового лидера, что Россия, как предупреждают эксперты в области безопасности, может использовать в качестве отвлекающего манёвра. «Эта пограничная проблема сейчас не самая актуальная, но сейчас это проблема, которая будет занимать всё внимание будущего президента и правительства Финляндии», — отметил аналитик по безопасности Финского института международных отношений Матти Песу.

Перед вторым этапом выборов пересечение границы вызвало в Финляндии дискуссию о том, какие риски это на самом деле представляет для страны. Службы безопасности и разведки Финляндии публично заявили, что РФ может попытаться завербовать некоторых мигрантов в качестве шпионов, однако не представили никаких доказательств в поддержку этой гипотезы. Другие утверждают, что риск заключается в том, что Финляндия подорвёт свой имидж в качестве страны, разделяющей либеральные ценности и действующей в соответствии с международными конвенциями, касающимися предоставления убежища.

При этом РФ отвергает все обвинения. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала обвинения ложными. По её словам, это «ещё один пример двойных стандартов Запада или отсутствия стандартов вообще».