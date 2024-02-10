 

Эндокринолог объяснила, как стабилизировать уровень кортизола и избежать лишнего веса

10.02.2024, 19:25, Разное
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Эндокринолог Екатерина Янг подчеркивает важность стабильного уровня кортизола в борьбе с лишним весом. Колебания этого гормона могут стать причиной сохранения жировой ткани, несмотря на усилия по снижению веса.

Под влиянием повышенного уровня кортизола организм может столкнуться с нарушениями углеводного обмена, что приводит к увеличению концентрации глюкозы в крови и активизации роста жировой ткани.

Для предотвращения колебаний кортизола рекомендуется следить за режимом питания. Важно употреблять “правильные” углеводы, чтобы избежать голода и гипогликемии, что способствует выделению кортизола. В зимний период в рационе целесообразно включить сезонные корнеплоды и сбалансировать белки и жиры.

Кроме того, качественный сон играет важную роль в регулировании уровня кортизола. Следует соблюдать рекомендации по гигиене сна и стараться поддерживать баланс между работой и отдыхом.


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