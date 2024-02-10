Bloomberg: Германия столкнулась с Замедлением промышленного производства

Промышленное производство в Германии, крупнейшей экономике в еврозоне, снижается с 2017 года, и недавно этот тренд усилился из-за потери конкурентоспособности. Согласно агентству Bloomberg, Германия рискует лишиться статуса “промышленной сверхдержавы”.

По предварительным данным бюро Destatis, в четвертом квартале 2023 года ВВП Германии сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В 2023 году обработка производства уменьшилась на 1,5%, энергетическое производство и химическая промышленность понизились на 10,2%.

Спад в некоторых секторах происходит постепенно, проявляясь в уменьшении инвестиций, изменении производственных линий и сокращении рабочих мест. Некоторые предприятия вынуждены закрывать производства, как, например, французский производитель Vallourec, закрывший два завода в Германии.

По словам Bloomberg, основы промышленного производства в Германии “рухнули как домино”. США начали конкурировать с Евросоюзом, а Китай сократил импорт из Германии. Тяжелая промышленность столкнулась с серьезными трудностями после прекращения поставок дешевого газа из России.

Химическая промышленность Германии страдает больше всего из-за потери доступного российского газа. Почти каждая десятая компания в этой сфере планирует остановить производство из-за неопределенности в переходе на водород, следует из опроса VCI.

Основным катализатором спада, согласно Bloomberg, стал кризис лета 2022 года. Правительству Германии удалось избежать худшего сценария, связанного с введением норм потребления газа, но цены на электроэнергию в стране выросли сильнее, чем в других странах Европы.