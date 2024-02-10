Модные брюки весны, которые подойдут всем, у кого есть животик: лучшие тренды для дам любого возраста

У многих женщин есть небольшой живот и это заставляет их сильно комплексовать при выборе нарядов. Не стоит пытаться скрыть все это мешковатой одеждой, так как это только привлечет внимание к проблемным зонам.

Есть много вариантов брюк, которые подходят для женщин любого возраста и помогают скрыть живот. Вот несколько интересных моделей, которые хорошо подойдут на весну.

Прямые джинсы

Джинсы с завышенной талией помогают скрыть живот и красиво подчеркивают фигуру. Лучше всего выбирать брюки с прямыми штанинами, которые помогут визуально удлинить силуэт и сделать его более стройным.

Джинсы являются базовым предметом гардероба, который хорошо сочетается с кроссовками и ботильонами, помогая создать современный и омолаживающий образ.

Брюки-морковки

Такой фасон штанов хорошо подойдет женщинам с широкими бедрами и небольшим животом.

Брюки-морковки будут пользоваться огромной популярностью на протяжении всего 2024 года. Лучше всего выбирать однотонные модели.

Это очень женственная модель и ее можно сочетать с самой различной обувью и верхом. Если хочется выглядеть шикарно, то стоит добавить лоферы и роскошную блузу.

Костюмные брюки

Костюмные штаны со складками помогают выглядеть визуально стройнее. Кроме того, они отлично подходят как для работы, так и для официального мероприятия. Лучше всего выбирать модели более темных оттенков, чтобы выглядеть элегантно.

Брюки-палаццо

Это широкие штаны, которые идеально подходят женщинам с пышными формами и тем, у кого есть небольшой живот.

Брюки-палаццо расклешенные, что обеспечивает дополнительную свободу движений. Кроме того, они имеют завышенную талию, что помогает визуально удлинить силуэт.

Можно сочетать такие штаны с облегающим верхом, чтобы создать гармоничный и стильный образ. Что касается обуви, то это могут быть как туфли на каблуках, так и кроссовки.

Брюки-сигары

Это хороший выбор для создания элегантного и минималистичного образа. Такие штаны станут идеальным выбором для весны. Их можно красиво сочетать вместе с легким свитером оверсайз, который поможет скрыть живот.

Также интересно и стильно смотрятся брюки- сигары вместе с футболкой и пиджаком. Чтобы выглядеть стройнее, лучше всего выбирать однотонные модели.

При выборе брюк нужно обращать внимание на материал, из которого они изготовлены. Слишком плотные ткани придают еще больший объем.

Лучше всего выбирать качественные однотонные материалы. Молния должна находиться сбоку на штанах, чтобы не создавать дополнительных складок в области живота.

Также стоит подчеркнуть другие части тела, чтобы отвлечь внимание от проблемных зон. Например, можно надеть топ с V-образным вырезом, на одно плечо или с открытой спиной.