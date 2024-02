Fox Busines – в США назревает скандал из-за продажи сталелитейной компании японцам

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Японский гигант Nippon Steel объявил о покупке американской сталелитейной компании US Steel за более чем $14 млрд. Эта тема взбудоражила общественность, пишет Fox Business. Недовольны работники отрасли, обеспокоенные будущим в иностранной компании. Байден призвал более серьёзно изучить эту сделку. А Дональд Трамп заявил, что и вовсе не допустил бы её.

Мы продолжаем. Американская компания US Steel будет выкуплена крупнейшей японской металлургической компанией Nippon Steel за более чем 14 миллиардов долларов. Но сделка подвергается критике со стороны работников отрасли, а также со стороны президента Трампа.

С подробностями на прямой связи корреспондент Fox Business Лидия Ху, которая находится в городе Брэддкок в Пенсильвании. Лидия?

ЛИДИЯ ХУ, корреспондент: Да, доброе утро, Мария. Мы находимся перед сталелитейным заводом, который работает почти 150 лет и стимулировал американскую промышленную революцию, подпитывал Америку во времена Второй мировой войны и стал неотъемлемой частью экономики.



Но этот завод и ещё около двух дюжин других заводов будут проданы японской компании, если US Steel добьётся своего в многомиллиардной сделке. Nippon Steel планирует выкупить US Steel за сумму, превышающую 14 миллиардов долларов. С тех пор как переговоры о продаже US Steel были впервые обнародованы в августе, акционеры, безусловно, заметили рост, но сами сталелитейщики возмущены.



Мы поговорили с членами профсоюза сталеваров, которые беспокоятся о своей работе и своём будущем в иностранной компании. Посмотрите на это.



МАЙКЛ ЭВАНОВИЧ, глава одного из местных профсоюзов: Именно рабочие были движущей силой для получения прибыли, а в конце концов они (компания. — ИноТВ) продались тому, кто больше заплатит, чтобы набить собственные карманы, и оставили этих парней вроде как с пустыми руками с неопределённым будущим.

ДОН ФУРКО, глава одного из местных профсоюзов: Я чувствую, что они уже не ставят Америку на первое место из-за того, что продаются иностранной организации.



ЛИДИЯ ХУ, корреспондент: US Steel выпустили заявление, в котором говорится: «Инвестиции Nippon Steel в US Steel укрепят американскую сталелитейную промышленность на благо американских потребителей, сотрудников и сообществ». Тем временем, в Nippon Steel обязались соблюдать коллективный договор профсоюза, пообещав не проводить увольнений или закрытий.



Но опасения по поводу продажи усиливаются уже по Вашингтону и в ходе предвыборной кампании. Белый дом заявил, что президент Байден хочет серьёзного изучения этой сделки. А бывший президент Дональд Трамп сказал, что он бы заблокировал это слияние.

Он поговорил с вами об этом в интервью в программе Sunday Morning Futures.



Насколько велико влияние Китая на американскую политику, на американский бизнес? Возможно ли ещё отделиться или это вопрос тарифов, как вы это делали? Вы использовали тарифы и санкции против Китая.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Я хочу, чтобы с Китаем были нормальные отношения, они молодцы. Но я считаю, что они пользовались нашей страной, и мы это изменили. Мы ввели высокие тарифы на сталь. Я спас сталелитейные компании. А теперь Япония покупает US Steel. Вы знаете, что это? Это же самое важное название. 50 лет назад не было никакой компании уровня US Steel, а теперь её покупает Япония. Кстати, не думаю, что я бы позволил провести такую сделку.

ЛИДИЯ ХУ, корреспондент: Японские СМИ сообщают, что глава Nippon Steel отмахивается от этих опасений, настаивая на том, что эта сделка состоится. Но как выяснилось из недавнего годового отчёта US Steel, судебные разбирательства, жалобы профсоюзов и споры могут, возможно, помешать слиянию. Мы будем пристально следить за развитием событий. Мария, передаю вам слово.

Хорошо, Лидия, спасибо. Очень важная тема.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2024 года.