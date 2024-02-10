 

Ученые Окинавского института предложили вдыхать алкоголь от вирусов

10.02.2024, 11:25, Разное
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Недавнее исследование американских медиков указывает, что когда инфекция атакует носовую полость, клетки слизистой начинают выделять антибактериальные пузырьки, которые называются экзосомами. Они являются естественными защитниками, которые борются с вирусами, связывая их и не давая проникнуть в организм.

Однако в холодное время года эта защита становится менее эффективной, что делает людей более уязвимыми к инфекциям. Несмотря на это, исследователи постоянно ищут новые способы защиты от болезней.

Например, одним из необычных методов защиты от бактерий стала медицинская маска, разработанная китайским энтузиастом Ченом Ву на 3D-принтере. Эта маска оснащена устройством, которое автоматически открывается, когда рядом никого нет, обеспечивая комфортное дыхание. Хотя она может выглядеть необычно, эффективность этой маски подтверждена.

Тем временем, исследователи из Окинавского института науки и технологии предлагают бороться с инфекциями с помощью алкоголя. Их эксперименты на мышах показали, что вдыхание паров этанола, увеличивающих концентрацию этанола в тканях легких до 20%, блокирует инфекцию. Однако не все захотят дышать спиртными парах, поэтому американские исследователи предлагают использовать противомикробный порошок на основе биосовместимых материалов, который снижает риск заражения на 75%.


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