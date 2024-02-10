Ученые Окинавского института предложили вдыхать алкоголь от вирусов

Недавнее исследование американских медиков указывает, что когда инфекция атакует носовую полость, клетки слизистой начинают выделять антибактериальные пузырьки, которые называются экзосомами. Они являются естественными защитниками, которые борются с вирусами, связывая их и не давая проникнуть в организм.

Однако в холодное время года эта защита становится менее эффективной, что делает людей более уязвимыми к инфекциям. Несмотря на это, исследователи постоянно ищут новые способы защиты от болезней.

Например, одним из необычных методов защиты от бактерий стала медицинская маска, разработанная китайским энтузиастом Ченом Ву на 3D-принтере. Эта маска оснащена устройством, которое автоматически открывается, когда рядом никого нет, обеспечивая комфортное дыхание. Хотя она может выглядеть необычно, эффективность этой маски подтверждена.

Тем временем, исследователи из Окинавского института науки и технологии предлагают бороться с инфекциями с помощью алкоголя. Их эксперименты на мышах показали, что вдыхание паров этанола, увеличивающих концентрацию этанола в тканях легких до 20%, блокирует инфекцию. Однако не все захотят дышать спиртными парах, поэтому американские исследователи предлагают использовать противомикробный порошок на основе биосовместимых материалов, который снижает риск заражения на 75%.