 

Беглов анонсировал митинг-концерт в честь победы Алиева на выборах президента Азербайджана

10.02.2024, 11:33, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём официальном Telegram-канале поздравил Ильхама Алиева с безоговорочной победой на выборах президента Азербайджана и пригласил жителей Северной столицы на торжественный митинг-концерт, который пройдёт 11 февраля 2024 года на Дворцовой площади.

– Азербайджан и Петербург связывают тысячи нитей, поэтому принял решение организовать праздничные мероприятия в честь успешного переизбрания Ильхама Алиева президентом братской страны, – написал губернатор.

По плану петербургского градоначальника, торжества начнутся с часового концерта популярных музыкантов из России и Азербайджана, после чего перед участниками выступят танцевальный ансамбль из Бакинского театра оперы и балета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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