 

В Татарстане пенсионерка продала две квартиры и отдала мошенникам 17 млн рублей

10.02.2024, 10:28, Разное
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В Казани случился мошенники сумели выманить огромную сумму денег у пожилой женщины, которая потеряла 17 миллионов рублей. По данным УМВД по республике Татарстан, жертва этого мошенничества была вынуждена продать две свои квартиры и взять несколько кредитов.

Весь процесс начался с звонка, поступившего на телефон пожилой женщины от неизвестного номера. Звонившая представилась сотрудницей МВД и уведомила женщину о предполагаемой угрозе для ее накоплений. По ее утверждению, на имя пенсионерки пытались взять несколько кредитов.

Под предлогом защиты сбережений, мошенники уговорили женщину оформить несколько кредитов в различных банках на сумму более полумиллиона рублей. Все полученные деньги пенсионерка перевела на счета, указанные мошенниками.

Позже, женщине позвонили снова, убедив ее в том, что злоумышленники выставили на продажу ее недвижимость. В ужасе, она продала две квартиры и отправила полученные деньги на счета, предположительно, безопасные.

Когда жертва осознала, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в правоохранительные органы. На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, и общий размер ущерба оценивается в 17 миллионов рублей.


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