Темнокожие американцы сыты по горло и Байденом, и демократами

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Афроамериканцы чувствуют себя обманутыми. Байден дал массу обещаний во время предвыборной кампании, но не выполнил их. Более того, от миграционного кризиса, спровоцированного нынешней властью, больше всего страдают именно темнокожие сообщества. К ним подселяют нелегалов и предоставляют ресурсы, за которые темнокожие американцы боролись десятилетиями. Такое мнение выразил в эфире Fox News вице-президент Федерации темнокожих консерваторов Квентон Джордан.

КВЕНТОН ДЖОРДАН, вице-президент Федерации темнокожих консерваторов: Темнокожие американцы сыты по горло и Джо Байденом, и Демократической партией. Они считают, что во время кампании было сделано много обещаний, которые потом не были выполнены. Они считают, что их просто использовали за их голоса.



И мы наблюдаем серьёзный сдвиг среди темнокожей Америки по всей стране. Теперь они склоняются больше к Дональду Трампу и республиканцам, а Демократическая партия сильно отстаёт.

Почему, Квентон? Что они говорят о Дональде Трампе, когда вы говорите с темнокожими ребятами, которые проживают в общинах с темнокожим населением и в городских кварталах?

КВЕНТОН ДЖОРДАН: Один из факторов, который играет в пользу Дональда Трампа, заключается в том, что темнокожие американцы начинают активнее участвовать в разговорах, в которых они обычно не стали бы участвовать.



И получается, что Дональд Трамп начинает звучать так, как будто он был прав по многим вопросам. Ярким примером является миграционный кризис. Непропорционально сильно страдают темнокожие сообщества, поскольку нелегальных мигрантов вытесняют в их общины. И им (мигрантам.— ИноТВ) предоставляют ресурсы, за которые темнокожим американцам пришлось бороться десятилетиями.



А у Демократической партии, похоже, нет на это ответа. И темнокожее сообщество считает, что их обманули и использовали за их голоса. Очевидно, что ресурсы-то ведь были. Потому что их теперь раздают людям, которые даже налоги не платят.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2024 года.