 

Темнокожие американцы сыты по горло и Байденом, и демократами

10.02.2024, 10:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Афроамериканцы чувствуют себя обманутыми. Байден дал массу обещаний во время предвыборной кампании, но не выполнил их. Более того, от миграционного кризиса, спровоцированного нынешней властью, больше всего страдают именно темнокожие сообщества. К ним подселяют нелегалов и предоставляют ресурсы, за которые темнокожие американцы боролись десятилетиями. Такое мнение выразил в эфире Fox News вице-президент Федерации темнокожих консерваторов Квентон Джордан.

КВЕНТОН ДЖОРДАН, вице-президент Федерации темнокожих консерваторов: Темнокожие американцы сыты по горло и Джо Байденом, и Демократической партией. Они считают, что во время кампании было сделано много обещаний, которые потом не были выполнены. Они считают, что их просто использовали за их голоса. 

И мы наблюдаем серьёзный сдвиг среди темнокожей Америки по всей стране. Теперь они склоняются больше к Дональду Трампу и республиканцам, а Демократическая партия сильно отстаёт. 

Почему, Квентон? Что они говорят о Дональде Трампе, когда вы говорите с темнокожими ребятами, которые проживают в общинах с темнокожим населением и в городских кварталах? 

КВЕНТОН ДЖОРДАН: Один из факторов, который играет в пользу Дональда Трампа, заключается в том, что темнокожие американцы начинают активнее участвовать в разговорах, в которых они обычно не стали бы участвовать. 

И получается, что Дональд Трамп начинает звучать так, как будто он был прав по многим вопросам. Ярким примером является миграционный кризис. Непропорционально сильно страдают темнокожие сообщества, поскольку нелегальных мигрантов вытесняют в их общины. И им (мигрантам.— ИноТВ) предоставляют ресурсы, за которые темнокожим американцам пришлось бороться десятилетиями. 

А у Демократической партии, похоже, нет на это ответа. И темнокожее сообщество считает, что их обманули и использовали за их голоса. Очевидно, что ресурсы-то ведь были. Потому что их теперь раздают людям, которые даже налоги не платят. 

Дата выхода в эфир 07 февраля 2024 года.  


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