Япония требует от Великобритании выплатить оставшиеся 100 млн фунтов за нападение на Россию в 1904 году

Накануне 120-й годовщины начала Русско-японской войны министр иностранных дел Японии Ёко Камикава направила официальный запрос правительству Великобритании с требованием «завершить платежи по гранту».

Оказалось, что в конце 1903 года Лондон пообещал Токио заплатить 200 миллионов фунтов стерлингов в случае начала войны с Российской империей. После этого японские корабли несколько раз атаковали русский флот, а вскоре последовали сражения, в которых российская сторона проиграла.

– Великобритания обещала полностью взять на себя все расходы на эту войну, однако до сих пор мы получили только половину из прописанной в договоре суммы. Каждый раз были новые оправдания – то ответственный банкир в отпуске, то до нас не могли дозвониться, то британцы присылали переводчиков, понимавших почему-то только китайский… Это длилось слишком долго. Настал момент вернуть всё, – сказала Камикава.

Если Лондон откажется выполнить требования Токио, японский МИД планирует обратиться в Стокгольмский арбитраж и взыскать всю сумму с учётом инфляции за прошедшие 120 лет. В этом случае долг Великобритании перед Страной восходящего солнца достигнет 3 млрд фунтов.

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