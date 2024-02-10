 

Счета Филиппа Киркорова в трех банках заблокированы по требованию ФНС

10.02.2024, 9:20, Новости дня
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Согласно данным из базы данных ФНС, счета Филиппа Киркорова в трех банках временно заблокированы по требованию ведомства. Об этом информирует телеканал РЕН-ТВ.

Из сообщения следует, что причиной блокировки счетов артиста стало наличие задолженности по страховым взносам. Уточняется, что Киркоров не выполнен требования по уплате суммы в 47 тысяч рублей.

Предварительно было объявлено о бойкоте в отношении Киркорова, который провозгласили концертные организаторы и руководство телевизионных каналов из-за его участия в скандальной вечеринке. Однако, кажется, что этот бойкот подходит к концу, поскольку Киркоров уже был замечен на съемках программы “Маски”, где он демонстрировал хорошее настроение, активно общался с коллегами и проявлял свою абсолютную радость.

По информации из эксклюзивных источников, Филиппа разрешили, и бойкот против него в РФ был отменен.

Следует отметить, что сам артист пока не публикует свое возвращение на российские телеканалы. Ранее он активно общался в социальных сетях, делая посты о каждом своем шаге, но сейчас это происходит редко. Считается, что ему посоветовали быть предельно осторожным и избегать лишнего внимания к своей персоне.

Напомним, что сразу после объявления бойкота Киркоров отправился в США, где его заметили на концерте Мадонны. Недавно он вернулся в Россию.


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