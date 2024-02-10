Пришельцев ожидает финт – жир и зеркальный лабиринт

Никак не успокоятся западные СМИ, продолжая строить козни гипотетическим пришельцам и привлекая для этого пресловутый ИИ. А тот и рад стараться! Bard от Google с каждым разом находит все более «эффективные» способы борьбы с инопланетянами. Нынче эта языковая модель велит загнать внеземных захватчиков в зеркальные лабиринты и липкие ловушки с шипами.

Дескать, для защиты от инопланетного вторжения сгодятся . И все это придется установить в ходе подготовки к визитам из космоса. Короче, понадобится некоторый ремонт вашего жилища, но оглушающие динамики и другие звуковые разрушители наверняка станут отличной защитой от маленьких зеленых человечков.

Газета Daily Star, обратившаяся к ИИ Барду за советом по этому поводу, узнала о необходимости «модифицированных фейерверков», ям, «гигантских магнитов на холодильниках» и «скрытых шипов, то бишь оснащения своей собственности ловушками в духе фильма «Один дома». Чат-бот объяснил, что нужна:

«Скрытая яма, окруженная мощными электромагнитами. Когда инопланетяне попадают на нее, их металлическая броня или внутренние биоаугментациии (генноинженерные микробные штаммы) застревают, препятствуя их движению. Представляйте это как гигантский магнит на холодильнике».

Если инопланетянин подвергнется воздействию стихии или на нем не будет ничего магнитного, ИИ предложил «скрытые шипы»:

«Покрытие полов, казалось бы, безобидными веществами, такими как масло или жир, а затем срабатывание скрытых шипов под ними, может стать неприятным сюрпризом для инопланетянина».

Как только ваши ямы заполнятся шипами и маслом, надо заняться дезориентацией захватчиков, обдавая пришельцев неприятным светом или шумом:

«Модифицированные фейерверки или динамики, настроенные так, чтобы издавать оглушительные звуки и ослепляющие вспышки, могут дезориентировать и сбить с толку инопланетянина, давая вам время сбежать или запустить следующую ловушку».

Дополнительную помощь можно было бы найти в звуковых разрушителях, сравнивыми со «сверхмощным собачьим свистком на стероидах». Они заставили бы инопланетян «спотыкаться и терять контроль».

Для более одаренных планировщиков инопланетного вторжения, возможно, было бы разумно построить «зеркальный лабиринт», где захватчики из космоса «потратят свое время», пытаясь разгадать ваш замысел:

«Тщательно построенный лабиринт из зеркальных стен может дезориентировать и сбить с толку инопланетянина, тратя его время и энергию, пока вы пытаетесь сбежать. Думайте об этом как о неудачном домике для пришельцев».

Казалось бы, фантазия искусственного интеллекта неистощима, однако предлагает он средства, лишь имеющиеся в арсенале землян и почерпнутые из разных медиа-источников. Нет бы изобрести что-то свое, уникальное, до чего человек еще не додумался!

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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