Новая болезнь Vexas, которая поражает людей старше 50 лет

Ученые обнаружили новый синдром (названный Vexas), который вызывает серьезные проблемы со здоровьем и особенно опасен для мужчин.

Этот синдром характеризуется болезненной сыпью и воспалением в кровеносных сосудах, легких, суставах и коже. По статистике, Vexas в основном поражает мужчин старше 50 лет и может иметь фатальные последствия.

Vexas – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом: V означает измененные вакуоли в клетках костного мозга, E указывает на поломку белка из-за мутации гена UBA1 на Х-хромосоме, а S указывает на соматическую природу заболевания, то есть его невозможность наследования. Этот синдром порождает аутоиммунную реакцию, когда иммунитет работает против более взрослых клеток.

Одним из главных вызовов, связанных с диагностированием синдрома Vexas, является его спектр специфических симптомов, которые могут также встречаться при других заболеваниях. Это затрудняет определение заболевания и требует дополнительных исследований для точной диагностики.

Исследования показали, что синдром Vexas в основном поражает мужчин старше 50 лет. Оказывается, что причина этого связана с тем, что мужчины имеют только одну X-хромосому, а у женщин их две. У женщин также есть «запасной» ген на второй X-хромосоме, что, по-видимому, помогает им избежать развития этого опасного синдрома.

Хотя синдром Vexas только недавно был обнаружен, статистика показывает, что 47% людей, страдающих от этого заболевания, живут менее пяти лет после его выявления. Это подчеркивает необходимость более глубоких исследований и разработки эффективных методов лечения для борьбы с этим синдромом.

Ученые и медики по всему миру уже начали работу над дальнейшим изучением синдрома Vexas и разработкой новых методов диагностики и лечения. Они надеются, что эти усилия приведут к повышению шансов выживания для пациентов, страдающих от этого опасного заболевания.